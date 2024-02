Odneseme to my, odmítají městské části zpoplatnění vjezdu do centra Prahy

„Odpor je opravdu obrovský a paradoxně mi přijde, že je tím větší, čím dál jsme od centra. Jediná městská část, která má do toho co mluvit, je Praha 2. Protože pokud se odsud ta auta odkloní do Ječné a Žitné ulice, tak mohou mít problém. Jsou tedy jediní, kteří by si měli k vyhlášce stanovovat nějaké podmínky,“ sdělil už na začátku připomínkového řízení radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (bezpp., zvolen za ANO). Výjimku z vyhlášky mají mít rezidenti a jejich příbuzní, MHD nebo zdravotně tělesně postižení. Platit by naopak měli zaměstnanci zdejších společností nebo dovážkové služby.

Radní Prahy 2 tento návrh rezolutně odmítli a zároveň vyzvali magistrát, aby ke zklidňování dopravy přistupoval více systémově.

„Není možné přijímat opatření jen lokálně a výrazně tak zatěžovat jiné části města, obzvlášť pokud se jedná o centrum města a Pražskou památkovou rezervaci. Opatření musí být zaváděna systémově tak, aby ke snižování intenzity dopravy docházelo v celé této oblasti, do které Praha 2 patří, nikoli jen na vybraných úsecích Prahy 1,“ říká radní Prahy 2 pro dopravu Tomáš Halva (TOP 09).

Zátěž pro Ječnou a Žitnou

Halva také podotýká, že opatření by kromě Ječné a Žitné mohlo přinést výrazně větší zatížení i pro další oblasti, jako je Resslova ulice, Rašínovo nábřeží nebo Karlovo náměstí. V takovém případě by vyhláška nejen zhoršila život tamním obyvatelům, ale mohlo by to znamenat komplikaci pro hromadnou dopravu, zejména pak na I. P. Pavlova.

Velmi vyhraněný postoj má i Praha 6. Tamní radní se shodli na tom, že nejdříve musí magistrát zavést opatření, které ochrání území jejich městské části před dopady vyhlášky. Jedná se především o přenastavení systému zajišťujícího vjezd do tunelů městského okruhu tak, aby před tunely na křižovatkách Prašný most a Malovanka nevznikaly kolony. Dále by Praha 6 požadovala pomocí závor regulovat počet aut přijíždějících ze Středočeského kraje ulicemi Podbabská, Evropská, Karlovarská a Horoměřická.

„V souvislosti s navrhovaným omezováním tranzitní dopravy v centru Prahy pomocí poplatku za vjezd, je k zvážení zavedení podobného opatření i v rezidenčních částech Prahy 6, kde nás trápí tranzitní doprava mimo šestkových vozidel. Jde například o oblast Ořechovky či Malého Břevnova,“ sděluje radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS). Z Prahy 8 a 12 pak zaznívá, že se má město spíše soustředit na dostavbu okruhů.

Klidně ještě dražší

Mezi velkými městskými částmi se najdou i radnice méně kritické k navrhované vyhlášce. Vedení Prahy 11 dokonce magistrátu doporučilo ještě víc zvýšit sazbu za průjezd. Podle tamního radního pro životní prostředí Michala Veselského (Praha 11 sobě / Zelení) je historické centrum Prahy příliš unikátní, aby jeho genia loci znehodnocovala automobilová doprava.

Pro usnesení ale nehlasoval radní Prahy 11 pro dopravu Libor Vrkoč (HPP 11). Byť se podle jeho slov zpoplatnění nijak okrajové části nedotkne, může znamenat precedens a takových oblastí s omezením vjezdu bude podle něj přibývat.

„K návrhu vyhlášky připomínky nemáme. Praha 7 vítá opatření, která povedou k tomu, aby se tramvaje a autobusy nezpožďovaly v zácpách v centru města. Pro nás je klíčové zamezit zpožďování tramvajových linek 12 a 17 a regulace tranzitu přes Staré Město a Malou Stranu tomu může pomoci,“ říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Od pátku začne magistrát připomínky do vyhlášky zpracovávat. Dokument pak dostanou na stůl radní hlavního města. Koalice ale v současné chvíli není ani zdaleka jednotná. Především ze strany ODS zaznívá kritika na nekoncepčnost opatření z dílny pirátského náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba. Navíc řadu velkých městských částí vedou právě Občanští demokraté, což vytváří tlak na jejich magistrátní kolegy.

Stejně jako už několikrát v uplynulém roce mohou svými hlasy rozhodnout dva členové rady z řad Starostů. Radní a následně pak zastupitelé by měli o vyhlášce rozhodovat začátkem jara. Platit by mohla na podzim.