Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

  16:28,  aktualizováno  16:28
Pražskou zoologickou zahradu zasáhla smutná událost. V pavilonu indonéské džungle v pátek ráno uhynul pětiletý orangutan sumaterský Kawi. Mladý samec při hře nešťastně spadl do vodního příkopu, odkud se ho už nepodařilo zachránit.

K tragické nehodě došlo zhruba půl hodiny před otevřením zoologické zahrady. Pětiletý orangutan sumaterský Kawi se při houpání pustil lana, neodhadl své fyzické schopnosti a spadl do vodního příkopu. V krátkém okamžiku se utopil.

Událost se odehrála ve chvíli, kdy chovatelé pracovali v jiné části pavilonu. Jakmile si neštěstí všimli, Kawiho tělo bylo vytaženo z vody a chovatelka okamžitě zahájila resuscitaci. Přes veškerou snahu se však mládě nepodařilo oživit.

Kawi byl mezi chovateli i návštěvníky oblíbený pro svou zvídavost a hravost. Jeho náhlý úhyn hluboce zasáhl celý chovatelský tým i další zaměstnance Zoo Praha.

Dnes ráno došlo v pavilonu Indonéská džungle k tragické nehodě, při které zahynul pětiletý orangutan sumaterský Kawi, který byl známý svou zvídavostí a hravostí, díky nimž si získal nejen chovatele, ale i mnohé návštěvníky.

Tragickou událost bohužel způsobila Kawiho mladická nerozvážnost a hra, při které neodhadl své fyzické schopnosti. Půl hodiny před otevírací dobou zoologické zahrady se při houpání pustil lana a spadl do vodního příkopu, kde se následkem nehody utopil. Vše proběhlo během krátké chvíle, kdy chovatelé pracovali v jiné části pavilonu. Po vytažení Kawiho těla chovatelka zahájila resuscitaci, bohužel bez úspěchu.

Tato ztráta hluboce zasáhla chovatelský tým i řadu dalších zaměstnanců Zoo Praha.

Více naleznete na našem webu.

This morning, a tragic accident happened in the Indonesian Jungle pavilion, resulting in the death of a five-year-old Sumatran orangutan named Kawi. Known for his curiosity and playful nature, Kawi had won the hearts not just of his keepers but also many visitors.

. The tragic event was caused by Kawi's youthful recklessness and a game in which he underestimated his physical abilities. Half an hour before the zoo opened, he let go of the rope while swinging and fell into a water moat, where he drowned as a result of the accident. Everything happened in a short time, while keepers were working in another part of the house. After Kawi was retrieved from the water, a keeper attempted resuscitation, unfortunately without success.

This loss has deeply affected our zookeeper team as well as many other staff members at Prague Zoo.

More on our website.

#ZooPraha #PragueZoo

12. prosince 2025 v 14:45, příspěvek archivován: 12. prosince 2025 v 16:01
Není to první podobná tragédie v pražské Zoo. V roce 2006 se málem utopila ve vodním příkopu dvacetiměsíční Moja, první gorilí mládě narozené v pražské zoo. Jen díky včasnému zásahu chovatelů se ji podařilo zachránit.

„Směřoval jsem k venkovnímu výběhu, k vodnímu příkopu a viděl jsem, že všichni, jak Richard, tak všechny tři samice, jsou na břehu a koukají do vody. Já jsem přišel až k vodnímu příkopu a uviděl jsem, že metr od břehu leží ve vodě Moja hlavou dolů. Tak jsem neváhal a skočil jsem tam,“ vzpomínal tehdy pro media chovatel Marek Žďánský.

Mojou zatřepal a ta se probrala a předal jí gorilám. Mohl ale mluvit o obrovském štěstí. Gorily nejsou zvyklé na přítomnost lidí, ani chovatelů uvnitř jejich výběhu. Kdyby chovatel nereagoval tak pohotově, hrozilo malé Moji, že se utopí. Gorily totiž neumějí plavat.

Méně štěstí měl Moji bratr Tatu. Pětiletý gorilí samec tragicky zahynul při hře s lanem, na kterém se oběsil ráno v roce 2012 poté, co ho rozpletl a omotal kolem krku. Nepomohla mu pomoc tlupy ani resuscitace pracovníky zoo. Jeho ostatky posloužily vědě, byly předány do Národního muzea.

