Park ve Žlutých lázních ukáže cestu k Vánocům, zdobí ho 200 světelných soch

Park nese název Světla vyprávějí. Jaký příběh je pro návštěvníky přichystaný?

Ten název je vlastně univerzální, protože každý návštěvník ten příběh spoluvytváří s námi. Necháváme velký prostor fantazii. V dnešní rozbouřené době jsme se tematicky zaměřili na návrat domů. Tedy někam, kde je nám dobře, kde je bezpečno. Uspořádání parku by tak mělo připomínat cestu. On nakonec advent je taková cesta k Vánocům a jako taková, je díky těšení se někdy snad i hezčí než samotné vyvrcholení svátků.

Co všechno mohou lidé letos ve Žlutých lázních najít?

Světelných soch je letos v parku na dvě stě. Dohromady je tvoří zhruba 400 tisíc LED diod, což je více než čtyřicet kilometrů světelných řetězů. Troufám si je označovat jako sochy, protože nejsou pouze výsledek produkce průmyslového designu, ale aspirují na to, být novou formou umění. Řada z nich se vztahuje k adventu a Vánocům, jako například různé hvězdy, vločky, hvězdné nebe a spousta andělů. Ve velkém rozsahu jsou zde vyobrazené symboly Prahy, například Hradčany. Vedle toho v parku návštěvníci uvidí také Ještěd nebo naše zvířecí rodinky. Nejzajímavějším symbolem je letos devítimetrová petřínská rozhledna.

Jak taková socha vzniká?

Valnou většinu jich tvoříme na míru, takže nemáme ani moc katalogů. Nejdříve vzniká hrubá představa toho, co má socha vyobrazovat. Toto prvotní navnímání předávám grafikům a společně hledáme způsob, jak to uchopit, přičemž často vymýšlíme i zcela nové postavy. Pokud je s podobou zákazník spokojený, začneme návrh technicky rozkreslovat, neboť každá socha je jako stavba domu. Vyrobit trojrozměrnou sochu jsou schopní skutečně jen někteří svářeči, kteří mají velmi dobrou prostorovou představivost. Ti musí správně naohýbat hliníkovou konstrukci, na kterou se umístí přiměřeně světel, aby nebyla na některých místech chudá, nebo naopak jinde moc přesvícená a dohromady aby byla celistvá.

Které z vystavených soch připomínají zmiňovanou cestu?

Najdeme zde například helikoptéru, kterou jsme přizpůsobili zimě, takže vrtule je v podstatě velká sněhová vločka a vrtulník tak pomyslně míří přímo do Vánoc. Bude tam také povoz táhnoucí strom, tedy opět asociace příprav na Štědrý den. Dále jsme vyrobili brány, tunely a podobné prvky, aby procházka parkem opravdu simulovala cestu, pohyb.

Připravili jste kromě nových soch v letošním ročníku nějakou další novinku?

Nově jsme na Vltavu umístili světelný vor. Z něj si mohou návštěvníci prohlédnout celé krásně osvětlené Žluté lázně s mírným odstupem. K tomu nás inspirovali sami lidé, protože řada z nich nám často říkala, že cestou po Strakonické ulici se jim naskytoval dechberoucí výhled za řekou, a právě ten jsme letos chtěli lidem nabídnout. Další novinkou budou dílny pro děti a další doprovodný program.

Jakou návštěvnost jste měli, když jste před rokem otevírali poprvé?

Celkem park navštívilo asi sto tisíc lidí. Právě kvůli velmi vysokému zájmu jsme jeho provoz neukončili na Tři krále spolu s deinstalací výzdoby po městě, ale prodloužili ho až do Valentýna. Polovinu výzdoby jsme obměnili a nahradili vánoční motivy za srdce a podobné symboly lásky. Zda to i letos prodloužíme až do února, rozhodneme až podle zájmu do konce roku.

Co mělo u návštěvníků největší úspěch?

Lidé mají rádi především interaktivní prvky, kde mohou posedět, děti prolézat a podobně. Loni byly proto velmi oblíbené třeba sáně nebo světelný klavír. V tomto roce je například vedle sochy Ještědu krásná lyžařská lanovka, do které je možné jít a vyfotit se v ní, nebo se návštěvníci mohou třeba procházet po miniatuře Hradčan.

4. listopadu 2022

Park září už z dálky, takže si lidé určitě položí otázku, kolik stojí jeho provoz. Zvlášť v době, kdy se často skloňuje pojem energetická krize.

Už v loňském roce jsem čelila kritice způsobené různými mýty o tom, kolik takový park musí spotřebovat energie. Vláda navíc loni vedení některých měst nabádala k tomu, aby se chovala co nejúsporněji. Velký tlak byl i na to, aby starostové a primátoři činili gesta, která - byť nemají žádný velký efekt - se úsporně tváří. Tím právě bylo třeba i omezení vánočního osvětlení. Díky moderním technologiím je přitom spotřeba elektřiny takového parku skutečně minimální. V loňském roce, kdy v parku bylo méně soch než letos, jsme měsíčně platili za elektřinu osm tisíc korun, což je příkonem podobné, jako když každý den provozu pustíte pračku. A letos to bude podle našich propočtů ještě o dva tisíce méně.

Jak je to možné, když je letos výzdoba ještě bohatší?

To je paradox LED diod. Když jich máte v jednom systému zapojených víc, klesá vám spotřeba energie, místo aby se násobila.

Mají lidé i letos možnost do parku dorazit speciálně ozdobenými dopravními prostředky?

Mezi Alšovým nábřežím a Podolím bude Vltavu brázdit nazdobená loď Labe. Zároveň bude do Žlutých lázní odkloněná jedna linka tramvaje, která ale zároveň nebude jediná osvětlená. Letos jsme pro jejich výzdobu zvolili skutečně barvy Prahy, tedy červenou a teple bílou. Vyzdobená bude například dvounápravová historická tramvaj mazačka, jeden model T3, retrobusy i kabiny petřínské lanovky. Tento rok se navíc chceme i zaměřit na vnitřní výzdobu.

Praha není jediné místo, kde se rozsvítí sochy z vaší dílny. Kam za nimi mohou lidé ještě vyrazit?

Světla vyprávějí příběh ve všech naších parcích, ale v každém trochu jinak. Co se týče Česka, otevíráme park například také v Ostravě, který je celý laděn verneovsky a bude to taková futuristická vánoční pohádka. Další parky pak vznikají Pardubicích nebo v Českých Budějovicích. V zahraničí jsme pak jeden vybudovali mimo jiné v Bratislavě.

Decoled pro hlavní město zařizuje také osvětlení na několika náměstích, kde mohou Pražané vaši výzdobu najít?

V rámci metropole zdobíme přibližně polovinu všech veřejných prostranství. Vedle toho také řadu nákupních center, jako Slovanský dům, Nový Smíchov nebo Metropole Zličín, a k tomu různé kancelářské a komerční prostory. No a především stojíme za výzdobou Staroměstského a Václavského náměstí a také náměstí Republiky.