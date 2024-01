Kradli v kavárně, myčce i fitness centru. Na místo činu je vozil kamarád taxikář

Jejich první případy, kdy ještě kriminalisté nevěděli, že budou mít souvislost s touto trojicí, se odehrály v listopadu loňského roku v Českém Brodě na Kolínsku. „Tam došlo k vloupání do myčky, kde firmě, která tuto provozovnu vlastní, způsobili bezmála osmdesátitisícovou škodu,“ uvedla k případu tisková mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Další případy policisté zadokumentovali v Mníšku pod Brdy, Všenorech, Českém Brodě nebo na Příbramsku. Trojice se nezaměřovala na jeden typ obchodu, kradla v různých kavárnách, prodejnách, ale i fitness centrech.

Zloděje nejvíce zajímaly peníze, z prodejen však kradli i další věci, které se jim zrovna hodily. „Nicméně úsilím, kterým mnohdy muž z trojice, který samotná vloupání prováděl, vynaložil, způsobil daleko vyšší škodu, než odcizením peněz, které byly v kase. Jako například na Příbramsku, kde samotným vloupáním způsobili škodu za více jak tři sta tisíc v kontextu pár tisícovek, které si odnesl,“ vysvětlila mluvčí s tím, že nejvíce peněz si zloději odnesli z prodejny s potřebami pro domácí mazlíčky.

Trojici mužů pak policisté zadrželi ve čtvrtek 11. ledna ráno v pražských Lipencích bezprostředně po jednom z vloupání, na která vyráželi okolo půlnoci a do rána jich několik provedli.

Rozdělené role

Pachatelé ve věku 35, 50 a 51 let měli rozdělené role. „Taxikář, který se touto profesí skutečně i živil, vozil další dva muže k předem vytipovaným provozovnám. Druhý z trojice venku hlídal a třetí z mužů, s kriminální minulostí, za pomoci přivezeného nářadí, například krumpáčů a páčidel, již samotná vloupání prováděl,“ vysvětlila mluvčí.

Kriminalisté dosud podložili celkem 11 případů, kterých se trojice od loňského listopadu do ledna dopustila. „Všichni tři čelí obvinění z trestných činů krádeže a poškození cizí věci, a to formou spolupachatelství. Na hlavního z nich, 50letého muže s trestní minulostí, který se do provozoven vloupával, podal vyšetřovatel návrh státnímu zástupci na uvalení vyšetřovací vazby,“ uvedla mluvčí s tím, že soudce návrh přijal. Zbylí dva jsou vyšetřováni na svobodě.

„Trojici obviněných mužů nyní hrozí tresty v rozpětí jednoho roku až pěti let,“ dodala.

Kriminalisté se navíc zabývají i dalšími případy, které mohla trojice spáchat.