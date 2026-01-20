Požár na Žižkově má druhou oběť, žena zemřela v nemocnici. Je nařízená pitva

Ve sklepě bytového domu začalo hořet v pondělí dopoledne. Hasiči museli kvůli požáru a zakouření prostor evakuovat nejen tuto budovu, ale i přilehlou školku.
Záchranáři na místo vyslali speciální vůz Fénix, ve kterém pečovali o devět lidí. Podávali jim kyslíkovou terapii. Jejich hospitalizace nebyla nutná.
Jedna vážně zraněná žena zemřela na místě, druhou záchranáři po resuscitaci převezli do nemocnice, sdělil mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Policistka Eva Kropáčová v úterý pro redakci iDNES.cz potvrdila, že i tato žena v nemocnici podlehla vážným zraněním.
Zásah Fénixu u požáru na Žižkově. Jeden člověk zemřel, druhý je ve vážném stavu
„Příčinu úmrtí obou žen zatím neznáme, okolnosti zjistí až nařízená pitva. S největší pravděpodobností jde o příčinnou souvislost s požárem,“ dodala mluvčí.
Podle prvotních informací nelze jako příčinu požáru vyloučit technickou závadu, informovala dále Kropáčová.