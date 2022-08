Na Nikolajce se už bruslit nebude, Praha 5 uvažuje o vlastním stadionu

„Objekt je ve velmi špatném stavu po stránce stavební i technické, majitelé do něj dlouhodobě neinvestují. Neproběhla ani potřebná rekonstrukce strojovny, na kterou majitelé dostali už v roce 2020 dotaci,“ říká radní Prahy 5 pro oblast sportu David Dušek (STAN).

Podle něj městská část podporovala provoz zimního stadionu dotacemi pro oba uvedené sportovní kluby, přesto do něj majitel neinvestuje.

Zástupci radnice se domnívají, že důvodem může být i fakt, že právě schvalovaný metropolitní plán dává majiteli zimního stadionu větší možnost pro jeho využití, než jen sportování.

„Situaci nám sdělilo vedení Niko Praha a.s. v květnu tohoto roku, tedy v okamžiku, kdy byla sezona prakticky naplánována, obsazeny soutěže, zajištěno soustředění apod. Důvodem má být rostoucí cena energií nebo aktuální stav strojovny,“ píše hokejový klub HC Smíchov, který bude dočasně trénovat na jiných stadionech v Praze i mimo Prahu.

„Se současným majitelem stadionu jsme se mnohokrát snažili domluvit na kompromisu, řeč s ním ale není. Bez ohledu na jeho plány, zub času se do stadionu zakousl nevratně. Investovat do dalšího provozu výrazně zastaralého stadionu nemá ekonomicky smysl. Než se teď s majitelem roky přetahovat, raději volíme svou cestu.“ říká starostka městské části Renáta Zajíčková (ODS).

Redakce oslovila společnost Niko Praha, která reál vlastní, na dotazy ovšem zatím nepřišla odpověď.

Ambiciózní plány

Za zachování stadionu vznikla i petice. Ta nasbírala za necelé dva měsíce 1668 podpisů. „Věříme, že díky vaší podpoře dokážeme politiky rozhýbat, aby ještě před volbami udělali maximum a Smíchov měl zase kde bruslit,“ uvedli organizátoři.

Městská část Praha 5 však už nepočítá s tím, že by byl provoz na stadionu někdy obnoven. Místo toho plánují politici ve spolupráci se soukromým investorem postavit na jiném místě nejprve dočasnou ledovou plochu a poté i nový stadion.

„Podařilo se nám získat investora, který poskytne potřebnou finanční součinnost, využitelnou na realizaci dlouhodobého i krátkodobého řešení. Zavázal se provozovat při dlouhodobé variantě nový zimní stadion a umožnit realizaci veškerých sportovních činností HC Smíchov a krasobruslařského klubu Stadion Praha za odpovídajících podmínek pro oba kluby,“ dodává radní Dušek.

Krátkodobá možnost by znamenala výstavbu například nafukovací haly na pronajatém pozemku. „Hledáme ale dlouhodobé řešení, které by umožnilo získat pozemek, na němž by bylo možné postavit nový stadion,“ uvedla starostka s tím, že do konce prázdnin chce mít Praha 5 jasno v tom, kde nová ledová plocha vznikne. „Intenzivně hledáme reálné možnosti a vyjednáváme s investory, kteří projevili zájem o spolupráci,“ uzavřela Zajíčková.