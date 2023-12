S prvním sněhem se venkov vypořádal dobře. Vesnice se spoléhají samy na sebe

Například ve Věšíně na Příbramsku, pod nějž spadá nejvýše položená trvale obydlené osada v kraji Teslín, se o úklid sněhu starají dva pracovníci obce. „K dispozici mají traktor a dodávku vybavené radlicemi a sněhovou frézu. Malým Teslínem naštěstí prochází hlavní silnice, takže v osadě zajišťujeme jen úklid autobusové zastávky,“ řekl starosta Věšína Pavel Hutr.

Jak letošní zima zasáhne věšínský rozpočet, podle něj ukážou až nejbližší měsíce. „Minulá byla mimořádně mírná a údržba komunikací nás za ni stála prakticky stejně jako odklízení sněhu, který napadl tento týden,“ dodal starosta.

I odlehlé osady jsou průjezdné

Specifickou situaci se zimní údržbou řeší v Sedlci-Prčici nedaleko lyžařského střediska Monínec. Pod město totiž spadá 34 odlehlých částí, tedy malých vesnic a osad. Největší počet v Česku. „V samotném Sedlci-Prčici má na starosti úklid sněhu naše městská společnost, v odlehlých částech ho zajišťujeme prostřednictvím smluv s osmi externími dodavateli. Zpravidla se jedná o soukromé zemědělce nebo zemědělské společnosti,“ uvedla starostka Miroslava Jeřábková.

Systém spolupráce se daří držet i přes rostoucí vstupní náklady za pohonné hmoty a posypový materiál. „Naštěstí jsou u nás pořád normální lidé ochotní pomoci. Předloni jsme částku vyplácenou smluvním partnerům za údržbu komunikací zvýšili asi o deset procent, pro letošek se podmínky nezměnily,“ sdělila starostka.

Téměř každou zimu taháme naším traktorem do kopce auta rekreantů.

Sníh a námraza v minulých dnech Sedlec-Prčici nepřekvapily. „Máme nastavený plán zimní údržby. S našimi smluvními partnery se scházíme už na konci října, kde konzultujeme rozsah prací a stanovujme priority. V první řadě jsou to komunikace s autobusovou dopravou, ve druhé vlně přicházejí na řadu méně zatížené silnice,“ prohlásila Miroslava Jeřábková.

Novou techniku na zimní údržbu letos pořídili v Sýkořici na Rakovnicku. Obec leží ve svažitém terénu v údolí Berounky. Konkrétně se jedná o malý sypač za 350 tisíc korun. Doplnil dříve zakoupený traktor s radlicí.

„Jsme malá vesnice a na údržbu komunikací máme jen jednoho zaměstnance. Když začátkem týdne začal padat sníh, vstal jsem ve tři ráno a šel mu pomoci nakládat posypový materiál, abychom to všechno bez problémů zvládli,“ popsal starosta Jaroslav Schneider příklad lidské vesnické spolupráce bez ohledu na funkce.

Chataři občas „zazlobí“

V katastru Sýkořice je velká chatová oblast. Některé rekreační objekty jsou obydlené celoročně. „Prioritou je úklid sněhu ve vesnici, pak na řadu přicházejí i cesty k chatám. Už před zimou k nim umísťujeme posypový materiál. To ale nestačí. Téměř každou zimu pomáháme vytáhnout traktorem auta rekreantů, kteří po namrzlých cestách nevyjedou prudký svah do vsi. Někteří se o to pokoušejí na letních pneumatikách,“ nechápe starosta.

Úklid v Sýkořici komplikuje fakt, že se obec nachází v chráněné krajinné oblasti a je tady zakázáno silnice solit. A inertní posypový materiál není vždy účinný.

Inertní posyp používají k údržbě místních komunikací také v Kokoříně na Mělnicku, v sousedství známého Kokořínského dolu. „U nás sice můžeme solit, ale snažíme se chránit životní prostředí. Na úklidu sněhu spolupracujeme se zdejším zemědělským družstvem. To dodává lidi a traktory, my rozmetadla. Zpravidla nás zima za úklid sněhu stojí kolem 50 tisíc korun za práci a 30 tisíc za materiál. Třeba předloni ale traktory nevyjely ani jednou. To se za téměř třicet let mého starostování stalo poprvé,“ prohlásil starosta Kokořína Vladimír Šesták.