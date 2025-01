Dnes zemřeš, hrozil muž přítelkyni a zapálil jí byt. Zadrželi ho na dálnici

Hasiči zabránili rozšíření požáru. Z následného vyšetřování však vyplynulo, že dveře někdo polil hořlavou látkou a zapálil úmyslně. Poškozená měla podezření na svého přítele. Ten ji totiž pár hodin předtím poslal foto dveří se vzkazem, že dnes zemře.

Několik dní před tímto incidentem jí také ukradl auto, na které se policisté při pátraní zejména zaměřili. Díky operativní činnosti zjistili, že muž by se mohl pohybovat v místě bydliště jeho matky, mimo území hlavního města.

To se potvrdilo, nicméně z místa ještě před jejich příjezdem uprchl. Díky nasazení letecké služby a spolupráci s hlídkami z dalších krajů ho policisté zanedlouho zadrželi na dálnici směrem do Prahy.

Muž se ještě na místě ke svému jednání doznal. Obviněn je z obecného ohrožení, krádeže, nebezpečného vyhrožování a také z maření výkonu úředního rozhodnutí. V případě odsouzení mu hrozí odnětí svobody až patnáctiletý trest. Kriminalisté v současné době připravují návrh na podání obžaloby.

„Muž totiž odcizené vozidlo řídil i přesto, že mu byl soudem uložen trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu šesti let. V současné době se muž nachází ve výkonu trestu odnětí svobody a to za již dříve spáchanou trestnou činnost, za kterou byl odsouzen v roce 2024 na pět let nepodmíněně. Muž měl na svědomí jak obecně nebezbečnou kriminalitu, tak i drogovou,“ uvedla policejní mluvčí Kristýna Zelinková.