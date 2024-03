S parní lokomotivou do muzea i na zámky. Cyklohráček nově pojede i do Boleslavi

16:30

Nostalgicky lze vyjet na výlet do Dobříše či na tankový den do Lešan. Rodiče s dětmi zvolí spíše Cyklohráček mířící nejen tradičně na Slánsko, ale nově do Českého Šternberka či Mladé Boleslavi. Mimořádné možnosti nabídne železnice též cyklistům. I tak bude od nadcházejícího víkendu vypadat turistická sezona na železnici v metropoli a středních Čechách.