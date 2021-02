VIDEO: Po Hřibovi pojmenovali růžovou lopatu. Rekola nabízí sdílené kluzáky

Kluzáky si vyrážíme půjčit na mostek vedoucí přes trať petřínské lanovky. Visí tu tři, zajištěné jsou zámkem na pět číslic.

Půjčuju si lopatu pojmenovanou po primátorovi Zdeňku Hřibovi. Nenese tedy přímo jeho jméno, ale nazvali ji Hrouda sněhu na Staromáku. A to kvůli fotce, kterou představitel metropole sdílel na sociálních sítích. Ve formálním oblečení a v polobotkách sjíždí na sáňkách z malé kupy sněhu před orlojem.

K půjčení lopaty je potřeba v aplikaci Rekola vyplnit číslo kluzáku. Následně obdržím kód zámku, odemknu a vyrážím na kopec.

„Za půl hodiny zaplatí uživatel 10 korun. S tím, že po ukončení výpůjčky může přes aplikaci poslat peníze na projekt Nocleženka, který provozuje Armáda spásy, a přispět tak na ubytování pro lidi bez domova,“ říká mluvčí Rekol Martin Žarnovický.

V Praze, Brně i v Olomouci Celkem ve třech městech si můžete růžové lopaty půjčit. V Praze je mají na Petříně, ve Stromovce, na Letné, v Riegrových sadech a na Vítkově. V Brně na Kraví hoře a pod Špilberkem, v Olomouci na Velkomoravské a v parku Malého prince.

Spolu s ním se jdeme klouzat na kopec, kde je sáňkování či bobování vyhláškou povoleno. Zprávy, že si lidé na Petříně vůbec nesmí užívat zimních radovánek, se nakonec ukázaly jako nepravdivé. Nově jsou vyhrazená místa označena piktogramy, na sloupech veřejného osvětlení visí mapky.

„Já jsem na tom snad 10 let neseděl,“ varuju mluvčího, když vedle sebe sedíme na kopci a plánujeme závod. Po prvním skoku mám pocit, že mám naražená záda. I když chci jet rovně, táhne mě to doprava. Následně mi do cesty vbíhá pes. A jízdu zakončuju saltem přes hlavu, za které by se podle mě nemusel stydět ani pokročilý tanečník breakdance.

S každou další jízdou je to ale lepší. Kromě nás sjíždí na růžové lopatě i další muž. „Jak se vám lopata líbí?“ zjišťuje mluvčí. „Dobrý, akorát na můj zadek je docela malá,“ reaguje.



Je pravdou, že kluzáky mají spíš dětskou velikost. Já se na ně ale vejdu bez problému.

Jak dlouho na kopcích lidé kluzáky najdou, záleží jen na tom, jak dlouho zůstane sníh. „Pokud sněhová nadílka vydrží, klidně je budeme mít v provozu do jara,“ dodává mluvčí Rekol Martin Žarnovický.

Podívejte se také, jak reportéra Matěje Smlsala zasypala v Krkonoších lavina. Rozjela se velká pátrací akce: