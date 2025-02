Chtěl zopakovat masakr na fakultě. Pro čtrnáctiletého chlapce si přijela policie

Policie vyjela do Spotřebitelské ulice v Lipencích dopoledne. Redakci iDNES.cz to řekl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. „Na místo jsme poslali prvosledové hlídky, kriminalisty a policisty z místního oddělení,“ uvedl Daněk.

Dodal, že chlapce museli převézt do nemocnice k lékařskému vyšetření. „Probíhá zhodnocení jeho psychického stavu,“ zmínil.

Čtrnáctiletý chlapec podle vyjádření policistů neměl přístup ke zbraním, jenž vlastnil jeho rodinný příslušník.

Podobných případů v poslední době přibývá. V pondělí policie pátrala po chlapci z pražských Bohnic, u kterého předpokládala, že je ozbrojený a nebezpečný. Odešel z domova a v počítači nechal komunikaci, která vyvolala obavu z toho, že by mohl někomu ublížit. Policie ho vypátrala hned v pondělí.

Minulý týden policie uvedla, že počet dětí, které spáchaly násilný trestný čin, za poslední dva roky vzrostl zhruba o čtvrtinu. Loni podle policejních statistik spáchaly děti do 18 let 1 080 násilných trestných činů, z toho deset vražd. V roce 2023 to bylo 947 násilných činů a devět vražd. Ještě o rok dříve zaznamenali policisté 701 případů násilné kriminality u nezletilých a sedm vražd.

Čtrnáctiletý chlapec svými hrozbami narážel na Davida Kozáka, který v prosinci 2023 střílel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V důsledku útoku zemřelo 14 lidí, na místě byly také desítky vážně zraněných a traumatizovaných. Kozák nakonec obrátil zbraň i proti sobě.

Před samotným činem útočník zastřelil v rodinném domě svého otce. O týden dřív zavraždil stejným způsobem v Klánovickém lese muže, který šel na procházku se svým dvouměsíčním dítětem. Ani to střelec od smrti neušetřil.