VIDEO: Proč to trvá, kam s tím jede? Odhalili jsme zákulisí rozvozu jídla

Práci si reportér vyzkoušel u společnosti Bolt food, která se v Praze letos zařadila po bok již zavedených firem Dáme jídlo a Wolt.

„V porovnání se situací na jaře, kdy jsme službu spouštěli, se nám podařilo výrazně rozšířit nabídku partnerských restaurací a obchodů. Zákazníci si mohou objednat z více než 700 podniků. Zároveň se nám podařilo snížit průměrný čas doručení od objednání na 25 minut,“ říká country manažer Bolt Food ČR Marek Maxa.

Kolik kurýrů firma nyní má, sdělit nechce. Prakticky už je ale nemožné nepotkat v ulicích někoho se zelenou taškou. Mnoho lidí totiž začalo rozvážet jídlo, jelikož kvůli pandemii koronaviru přišli o práci. Stačí mít živnostenské oprávnění, zdravotní průkaz a vyplnit na internetu jednoduchý test. Pak si jen vyzvednete tašku a můžete začít.

Na směny se nepracuje, pracovní dobu si kurýři vybírají sami. Je jen na nich, kdy se připojí do mobilní aplikace. Smlsal začal být online v půl dvanácté, tedy na začátku obědové špičky.

První zakázka mu padla po necelých pěti minutách a vedla ho do podniku Sushi Go na náměstí Jiřího z Poděbrad. „Systém přiřazuje objednávky vždy kurýrovi, který je od restaurace v co nejkratší vzdálenosti. Zároveň ho do podniku posílá ve chvíli, aby to vycházelo tak, že restaurace v době kurýrova příjezdu dokončí přípravu objednávky,“ říká Maxa.

V tomto případě to ale úplně nevyšlo. Upozornění, že jídlo je hotové, píplo, když byl kurýr Smlsal dva a půl kilometru od podniku. Stejnou informaci obdržel i zákazník. Naštěstí ale u sushi nevadí, že stojí někde v tašce na stolku a chladne. U jiného jídla by to byl problém.

Proč to někdy tak trvá?

Někdy se naopak stalo, že reportér přijel a ještě musel počkat, až jídlo dochystají. „Pokud kurýr musí v restauraci nějakou dobu čekat, protože dorazí dřív, než aplikace a systém předpokládají, tak v průměru je to do pěti minut. Pak může s objednávkou pokračovat přímo k zákazníkovi,“ líčí manažer.

Když se ale v určitém podniku nahromadí objednávky, stane se, že kurýři tráví před restaurací také čtvrt hodiny, ale i více.

Každá provozovna má stanovenou průměrnou dobu, kterou na přípravu objednávky potřebuje. Je ale pochopitelně rozdíl, když si někdo objedná naráz kachnu se zelím, řízek a těstoviny, zatímco někdo třeba jen tiramisu, které už mají hotové v krabičce. „Pakliže se stane, že přijde objednávka, která je více náročná než průměr, tak restaurace může přímo v aplikaci modifikovat dobu přípravy, aby to viděl i zákazník u sebe v aplikaci a mohl počítat s tím, že doba doručení se protáhne. Nebo naopak zkrátí,“ vysvětluje Marek Maxa.

Kurýr v aplikaci vidí, za jak dlouho maximálně musí v restauraci být. Stejně tak mu to píše, do kdy by měl zakázku doručit klientovi. Pokud ale v restauraci příprava jídla trvá a navíc ulice města jsou ucpané, tak se to pochopitelně nedá stihnout podle stanoveného harmonogramu.

Možná se někdy divíte, kudy to kurýr jede? Může se totiž stát, že má takzvaně zdvojenou zakázku. Reportér takovýto „double“ doručoval dvakrát. „Pokud systém zaznamená více objednávek z jedné, nebo ze dvou restaurací, které se nacházejí v krátké vzdálenosti od sebe, a zároveň adresa doručení zákazníkům je v rozumné vzdálenosti, systém tyto objednávky automaticky spojí a doručuje je jeden kurýr. Výhodou těchto spojených objednávek je to, že oba zákazníci ji dostanou v kratším čase, než kdyby byly doručovány rozdílnými kurýry. A kurýr, který veze dvě objednávky místo jedné, si vydělá víc,“ říká Maxa.

Další variantou, proč kurýr jede jinudy, je, že zabloudil. Přitom rozvozová aplikace je propojena jak s Google maps, tak s Waze. Jakmile řidič obdrží zakázku, hned ho začne navigace vést do daného místa.

70 korun za zakázku, ve špičce až stovka

Základní výdělek za objednávku činí 70 korun. V obědových a večerních špičkách je to někdy 80, jindy 90 a občas i 100 korun. S tím, že pokud kurýr ujede od restaurace k zákazníkovi více než 3 kilometry, dostává pak za každý kilometr ještě 15 korun. „Hodinový výdělek se může pohybovat v průměru až kolem 300 korun,“ láká Maxa.



Z fóra, kam si kurýři píší zkušenosti, ale vyplývá, že někdy třeba získají jen dvě objednávky za večer. Pak práce tak lákavá pochopitelně není.

Kolik procent z každé objednávky odvádí firmě restaurace, nechce manažer Maxa uvést. Podniky si na podzim ale stěžovaly, že rozvozovým společnostem posílají obvykle 30 až 40 procent. Což třeba z objednávky za 150 korun činí přibližně padesátikorunu. To ale není ani částka, kterou pak obdrží kurýr.



„V současné chvíli se nám určitě víc vyplatí přeprava osob přes Bolt, služba Bolt food je totiž v současné chvíli ztrátová. Každý byznys, jakmile se spouští, je nějakou dobu ztrátový. Česká republika je pro nás ale významný trh, takže jsme připraveni nějakou dobu investovat a být v červených číslech,“ přiznává Maxa s tím, že věří v přesun do zelených čísel.

„My se snažíme v rámci koronavirové krize restauracím pomáhat tím, že za ně hradíme velkou část až 50procentních slev a zároveň dopravu zdarma, protože věříme, že tato akce přiláká co největší počet zákazníků. A věříme, že vyšší počet objednávek je ta cesta, která pomůže restauracím současnou situaci zvládat,“ dodává.



Za první hodinu dostal Smlsal tři zakázky, vydělal bezmála 320 korun. Pak ale na objednávku čekal přibližně půl hodiny. Celkem za dvě a půl hodiny, kdy byl online, vyjezdil 721 korun. Na celou reportáž, jak vypadá rozvoz jídla z pohledu kurýra, se podívejte ve videu.