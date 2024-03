Praha 6 brojí proti školní turistice, zpřísní pravidla. Rodinám prověří adresu

„Je to, jako když stojíte ve frontě na lyžích na Medvědíně dvacet minut a najednou někdo předjede frontu a řekne: ‚Já jsem domácí, děkuju a na shledanou‘,“ komentuje situaci na základních školách Prahy 6 Petr Karvánek, ředitel ZŠ Antonína Čermáka v Bubenči.

Hradčany, Dejvice, Střešovice, Břevnov, Bubeneč i Veleslavín jsou čtvrti, jejichž patnáct základních škol má mezi rodiči dobrou pověst, a patří tak k velmi vyhledávaným. Rodiče z jiných částí Prahy a Středočeského kraje proto své potomky účelově přihlašovali a přihlašují k trvalému pobytu poblíž vyhlédnutých škol. Mezi budoucími prvňáky tak docházelo k velkému přetlaku a na školy se často nedostaly skutečně „šestkové“ děti, přestože bydlely třeba jen přes ulici, a jednalo se tudíž o jejich „spádovou školu“ (škola, na kterou dítě spadá podle místa bydliště – pozn. red.).

„V Praze to poměrně levně vyřídí specializované agentury. Potom se žáci, kteří se u nás na poslední chvíli přihlásí k trvalému bydlišti, dostávají naroveň těch, kteří vyrůstají vedle školy,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).

Kontrola bydliště u zápisu

Loni se Praze 6 podle místostarostky pro školství Mariany Čapkové (Praha 6 Sobě) podařilo díky kontrole bydliště snížit počet prvňáků zhruba o dvě stě dětí z jiných oblastí.

1063 prvňáků letos chodí do škol v Praze 6 993 z nich trvale bydlí v městské části Praha 6. 1050 míst je kapacita prvních tříd v Praze 6 pro školní rok 2024/25

Letos městská část ve spolupráci s vedením škol pravidla ještě zpřísnila. Učitelé tak budou u zápisu 18. a 19. dubna kontrolovat nejen to, jestli má dítě trvalý pobyt v městské části minimálně tři měsíce, ale nově i to, jestli na stejném místě dlouhodobě bydlí také alespoň jeden z jeho rodičů.

„Schválená metodika definuje případy, u kterých budeme mít pochybnosti. Závisí potom na ředitelích škol, jak se s tím v den zápisu popasují,“ vysvětluje Čapková.

„Věřím, že lidí, kteří si kvůli škole zřizují účelové bydliště, bude čím dál méně. Na zápisu tomu musí čelit při osobním rozhovoru. Pokud má rodič nově vystavený průkaz a trvalé bydliště méně než dva měsíce ve spádovém obvodu, ptáme se na důvod. Chceme vidět nájemní smlouvu. Pokud s tím má problém, jsou asi naše pochybnosti na místě,“ dodává Karvánek.

Na ZŠ Antonína Čermáka se loni přihlásilo sto patnáct dětí ze spádového obvodu, v prvních třídách ale bylo jen osmdesát dva míst. „Z rozhovorů s rodiči jsme zjistili, že pět dětí z přihlášených jsou spádoví turisté,“ doplňuje Karvánek. Jednoho z nich jim ale nařídil přijmout magistrát hl. m. Prahy.

Vyvarovat se losování

Případ, kdy magistrát přijal jednoho spádového turistu do šestkové školy, řeší městská část soudně a podala na město žalobu. V případě odvolání bude záležitost řešit Nejvyšší správní soud. To Stárek kvituje, protože by tak vznikl judikát pro další podobné případy. „Pokud budou kapacity, tak jsme připraveni přijmout i děti ze Středočeského kraje nebo z jiných částí Prahy. Ale nechceme, aby se muselo losovat ze spádových dětí a nedostalo se na ně,“ dodává Stárek.

S nedostatečnou kapacitou se ale dlouhodobě nepotýkají jen školy v metropoli, ale i v sousedství hlavního města, například ve Středoklukách, kde mají momentálně 270 žáků.

„Školy v okolí jsou přeplněné. Všude se stavějí nové domy,“ říká starosta obce Jaroslav Paznochta (Pro Středokluky), podle kterého se v příštích letech zvýší počet žáků až na 500. Obec proto koupila od kraje prázdné budovy bývalé střední školy, v nichž hodlá zbudovat nové učebny.