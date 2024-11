Návrat hocha, který bodl spolužáka, budí obavy. Třída dostane asistenta pedagoga

Do mapy kriminality na webu Policie ČR přibyl v úterý 15. října ve 14.46 červený bod v Jánošíkově ulici v Krči. Trestný čin se sice propsal do statistik, ovšem bez větších trestněprávních následků. Žák ZŠ U Krčského lesa, který nůžkami pobodal svého spolužáka, totiž vzhledem ke svému věku není trestně odpovědný.

Úmyslné ublížení na zdraví či pokus o vraždu, který by byl u dospělého trestným činem, je u nezletilého do 15 let „činem jinak trestným“, jak potvrdil advokát Petr Suchomel s tím, že dítě nemůže být ani obviněné. Proto se také zmíněný chlapec může vrátit zpět mezi vrstevníky a pokračovat v povinné školní docházce. Podle zákona vlastně musí.

Rodiče ostatních žáků však návratu útočníka nerozumějí a na vedení školy se obracejí s otázkou, jak je možné, že neskončil v „polepšovně“. Dosud jim informace chyběly, škola je na ně skoupá.

Čtrnáctiletý útočník se měl vrátit do své třídy po podzimních prázdninách, zatím se tak však nestalo. Rodiče školáků se ale dál bojí o bezpečí svých dětí, ostatně tuto otázku řeší už od chvíle, kdy k incidentu došlo a kdy od ředitelky školy nedostávali dostatečné odpovědi na své otázky.

Jelikož o konkrétním případu nemohou úřady ani policie sdělit žádné podrobnosti s ohledem na věk pachatele i jeho oběti, redakce MF DNES zjišťovala informace o obecných postupech v takové situaci u advokáta.

„V rámci předběžných ochranných opatření je dítě možné izolovat od ostatních, a to hned, kdyby ho chytili například se zbraní v ruce,“ přiblížil Petr Suchomel s poznámkou, že pokud se tak nestalo, může to znamenat, že skutek není tak závažný. „Pokud se nerozeběhl žádný takový proces, mohla to policie vyhodnotit tak, že to nemá takovou intenzitu,“ dodal.

Ačkoliv útočník byl podle mnoha rodičů problémovým dítětem, které napadalo spolužáky dlouhodobě a vedení školy to údajně přehlíželo, je s ohledem na zmíněné neuplatněné ochranné opatření ve hře také varianta, že se útočník sám bránil.

„Dle našich informací agresi nelze vyloučit v tomto případě jako nepřiměřenou obrannou reakci,“ sdělil k případu náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce Karel Kovář.

Rodiče se ptají

Zprávu, že se obávaný spolužák vrátí, dětem sdělili podle rodičů jejich kantoři. Rodiče se to od vedení školy předem vůbec nedozvěděli a podle výpovědi několika z nich trpěli nedostatkem informací už od prvních chvil po incidentu.

Přitom je zajímalo nejen to, co přesně se ve škole stalo, ale především přijatá bezpečnostní opatření. Rovněž chtěli vědět, proč s nimi a s jejich vystrašenými dětmi od počátku nikdo nemluví.

MF DNES proto položila stejné otázky ředitelce školy Dagmar Malinové. Ta na ně sice neodpověděla, ale krátce nato poprvé od incidentu poslala rodičům konkrétnější zprávu. V té se omluvila, že přehlížela jejich pocity. Dále podotkla to, o čem už MF DNES informovala, tedy že i žák, který útočil, má povinnost plnit si školní docházku.

K výtce, že škola dosud nepřijala žádná opatření poznamenala, že nebyla nutná, jelikož žáci nebyli v ohrožení. Reagovala i na potřeby uklidnění ostatních žáků školy. „Požádala jsem třídní učitele, aby, pokud budou dotazovaní, uklidnili žáky, promluvili s nimi a ujistili je, že se ve škole mohou cítit bezpečně,“ napsala Malinová ve zprávě rodičům. Dodala, že pokud to bude vhodné, přijme opatření, o nichž bude rodiče informovat.

Obavy rodičů i jejich pocit neinformovanosti nelze podle slov Kováře zhojit. „Škola se nejprve snažila najít řešení návratu žáka ve spolupráci se zákonným zástupcem a to pak komunikovat,“ dodal.

Do třídy po návratu žáka přibude asistent pedagoga. „Žák bude postupně začleněn do výuky tak, aby byly odbourány případné obavy jeho samého, například kvůli riziku pomsty, i jeho spolužáků. Bude využita pozice asistenta pedagoga, podpora výchovného poradce i školního psychologa,“ uvedl Kovář.

Česká školní inspekce podle jeho slov komunikuje se školou, aby měla přehled o jednotlivých krocích jejího vedení. Z inspekční činnosti v minulosti však nebyly zjištěny nedostatky v preventivní práci