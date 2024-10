Zbraslav i Modřany. Pražští záchranáři budou mít na periferii nové stanice

Nejhůře dostupná je v současné době pro záchranáře oblast Suchdola. Momentálně už však vzniká potřebná studie, aby zde následně velmi rychle mohla vyrůst modulární základna.

„Novou stanici potřebujeme například i v Klánovicích, kam sice teď jezdí posádky z Uhříněvsi, odkud je to tam sice rychle, ale pak se dlouho vracejí zpátky z nemocnic v centru,“ vysvětluje Kolouch. Tam, stejně jako v případě Běchovic, vzniknou společné objekty pro záchranáře i hasiče. Odtud budou složky integrovaného záchranného systému vyjíždět na novou část Pražského okruhu, která by se měla začít stavět ještě letos.

Stárnoucí sever

V různých fázích rozpracování je ale i příprava výstavby mnoha dalších stanic. „Do roka by měla stát nová základna v areálu Nemocnice sv. Alžběty na Novém Městě a projektuje se také stanice ve Zbraslavi, která umožní středočeským kolegům víc se soustředit na jejich vlastní území,“ vybírá Kolouch příklady budoucích základen s tím, že se také podařilo zajistit pozemek pro objekt v Modřanech.

Naposledy záchranáři zprovoznili novou základnu v Argentinské ulici, která vyrostla v sousedství stanice hasičů a tvoří s ní plnohodnotný areál složek integrovaného záchranného systému. Ten se stále ještě rozvíjí, jelikož hasičům zde momentálně roste další budova. Tam se přesune část jejich nejvyššího vedení. „Výhodou nové základny je, že je u páteřní komunikace, po které se záchranáři mohou rychle dostat do centra na Staré Město a podobně,“ popisuje Kolouch.

Nové sídlo pražské záchranky Kromě moderních stanic město připravuje také výstavbu nového hlavního sídla pražských záchranářů. Jeho podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže v listopadu loňského roku. Sídlo by mělo do konce dekády vzniknout na pozemcích vedle Polikliniky Prosek. Přemístit se tam má dispečink, kde se přijímají tísňové hovory a řeší krizové situace, dále pak Vzdělávací a výcvikové středisko pro záchranáře, administrativní zázemí nebo zařízení pro servis a údržbu sanitních vozů. Momentálně záchranáři sídlí v Korunní ulici v budově, kterou sdílejí společně se strážníky. Stávající operační středisko ale ani po přestěhování nezanikne. Záchranáři ho zakonzervují a bude sloužit jako rezervní pracoviště.

„Zároveň je cílem Libeň, Karlín a severní část města, kde výrazně stárne populace a je tam jen stanice na Proseku. K ní alespoň příští rok přibude ještě základna na bohnickém sídlišti,“ dodává. Operovat odsud může v případě potřeby až pět výjezdových skupin. Standardní jednotky sem zatím záchranka umístila dvě, přičemž lékařská posádka bude nadále k pacientům vyrážet z původní holešovické základny v ulici Dukelských hrdinů, kvůli strategickému pokrytí centra.

Sanitka pro miminka

Vedle toho do Argentinské záchranná služba přesunula také speciální neonatologickou sanitku, která slouží k převozu novorozenců. V provozu je od dubna a dosud má na kontě více než dvě stovky výjezdů.

„V Praze sídlí řada špičkových center a speciálně vybavený sanitní vůz poskytuje novorozencům bezpečný a komfortní transport do těchto zařízení, kdy je při převozu postaráno o všechny jejich bezprostřední potřeby,“ popisuje náměstkyně pro zdravotnictví Alexandra Udrženija (ODS).

Sanitka je například vybavená tak, aby mohla vozit inkubátor a navíc má speciální tlumiče, aby byl převoz pro miminka co nejšetrnější.

Další novou stanici budou moci od poloviny října využívat letečtí záchranáři na Letišti Václava Havla. O náhradě původní základny se mluví už řadu let. Je totiž dlouhodobě nevyhovující a záchranářům nejen komplikuje, ale i znepříjemňuje práci.

Už příští rok by navíc měl leteckým záchranářům vzniknout nový heliport přímo na Vltavě u Rašínova nábřeží nedaleko Vyšehradského tunelu. „Pacienty odsud budou záchranáři převážet do Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí nebo k Apolináři,“ popisuje Udženija. Vrtulníky směřující do VFN musí nyní přistávat v Zítkových sadech u Palackého náměstí.