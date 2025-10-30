V nouzi může pomoct i číslo na lampě. Databáze však nemusí být aktuální

„Navedla jsem je nakonec podle Google mapy pomocí nejbližších ulic, byla k němu pak volaná i policie, kterou jsem také tak naváděla,“ popsala situaci žena.
Lampy veřejného osvětlení jsou opatřené identifikačními štítky, které jako konkrétní body evidují Technologie hl. m. Prahy (THMP).
„Slouží k jednoznačné identifikaci každého světelného bodu. Využívají je nejen naši technici pro správu a údržbu sítě, ale také integrovaný záchranný systém (IZS) pro přesnější lokalizaci událostí, například při zásahu hasičů nebo zdravotnické záchranné služby,“ vysvětlila ředitelka úseku Správy technologií THMP Eva Behenská.
V databázi ale můžou chybět lampy, k nimž jim developer nové výstavby zatím nepředal podklady.
„Pokud nám nebyla svítidla předána do správy a nemáme k nim potřebnou dokumentaci, nemůžeme je vést v našem informačním systému, a tedy k nim nemá náhled ani IZS,“ potvrdila Behenská. Podle THMP je nezaevidovaných identifikačních čísel na osvětlení v metropoli víc, protože se stále staví.
Aktualizace není automatická
Tak tomu bylo také v parku Zahrádky. Ten se sice ještě buduje, ale na podnět návštěvníků, včetně ženy, která sem pracně volala záchranku, předal v říjnu developer na apel městské části čísla lamp do její správy.
Nyní tedy dispečink THMP už osvětlení v parku vidí. „Čerstvě vidíme, že tam nějaké osvětlení je, a protože je Prahy 9, nemáme jej tedy ve správě a musíme aktualizovat systém IZS, aby se mohli záchranáři u nás podívat, kde ta lampa je,“ komentovala Behenská.
Pro záchranné složky to ovšem ještě neznamená, že se jim nová čísla lamp automaticky propíšou do jejich mapových podkladů.
„Máme ručně zadávanou databázi zájmových bodů. Pokud tedy někde vznikne oblast, která v naší databázi není, nedošlo k systémovému selhání, ale jednoduše aktualizace automaticky neproběhla,“ sdělila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová s tím, že aktualizaci nyní provedou.
Poukázala také na to, že mnoho lidí stále o možnosti uvést číslo blízké lampy neví, a je tedy škoda, když je někdo poučený, ale lampa v databázi není.
I školáci to znají
Lidé včetně dětí se to přitom dozvídají jak od samotných záchranářů, tak třeba doma nebo ve škole.
„Už několikrát v životě jsem slyšel, že když se bude něco dít a nebudu vědět, kde přesně jsem, tak mám do telefonu nadiktovat číslo z nejbližší lampy,“ řekl pro iDNES.cz školák Hugo z dejvické základní školy, který si už v praxi ověřil, že to lze.
Volal totiž loni se spolužákem na městskou policii, když na dětském hřišti objevili injekční stříkačku. „Nevěděl jsem, jak se to hřiště jmenuje, ani kamarád, tak jsme našli lampu a přečetli strážníkům její číslo,“ vylíčil školák s tím, že jej dispečerka poté pochválila.
Lampy jako body v mapě záchranných složek
Sloupy veřejného osvětlení opatřené štítkem s identifikačním číslem slouží jak pro údržbu lamp, tak také pro snazší lokalizaci volajícího nebo hlášeného místa události pro integrovaný záchranný systém.
Ne všechny lampy jsou ve správě Technologií hl. m. Prahy, některé spravují městské části nebo soukromé osoby, případně ještě nejsou THMP do správy předané, pokud jde o novou výstavbu.
Všechny identifikační body metropole lze dohledat na webu THMP.
Záchranáři své databáze nemají aktualizované automaticky, ale aktualizují je ručně několikrát do roka. Může se tedy stát, že číslo na sloupu ještě neznají.
V takovém případě je nutné využít jiný popis místa, doporučuje se například mobilní aplikace Záchranka.
Číslo na veřejném osvětlení uvádí při volání strážníkům deset procent Pražanů. „Pokud oznamovatel není schopen uvést adresu místa, kde chce pomoct řešit nějaké protiprávní jednání, operátor jej navede právě k číselnému označení sloupů veřejného osvětlení. Někteří volající sami pro lepší orientaci určení místa, například v parku, použijí právě toto číslo,“ konstatovala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.
S čísly na pouličních lampách pracuje i státní policie nebo hasiči. „Každodenně se to v metropoli stane několikrát. Usnadňuje nám to práci při identifikaci přesného místa, kde se oznámená událost stala,“ řekl mluvčí Policie ČR Jan Daněk a dodal, že i oni aktualizují identifikační čísla lamp několikrát do roka.
„Využití čísel sloupů veřejného osvětlení v rámci lokalizace vnímáme velmi pozitivně, je to opravdu pro mě jako operátora z praxe skvělá pomůcka pro hledání pacientů. Nicméně, byť je to pro nás velká pomoc, tak vždycky k jednomu cíli existuje více cest. Když není sloup, je možné využít AML (automatické zaslání polohy z mobilu, pozn. red.) nebo aplikaci Záchranka,“ poradila Poštová.
Také hasiči si volajícího v metropoli najdou i bez čísla sloupu. „Operátor má k dispozici přesné zaměření mobilního telefonu pomocí signálu,“ připomněl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.