Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

  16:16,  aktualizováno  16:16
Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo nezraněné.
Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)
Další 2 fotografie v galerii

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025) | foto: HZS Středočeského kraje

K vyproštění psa byli profesionální hasiči z Kladna přivolaní chvilku před jedenáctou hodinou, na pomoc jim přispěchali dobrovolničtí kolegové z Hřebče a Poštovic.

„Členové lezeckého družstva se pomocí trojnožky spustili dolů, psa vytáhli na povrch a v pořádku předali majiteli. Zásah měl šťastný konec – zvíře bylo bez zranění,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse