V Praze začaly velikonoční trhy, Staroměstské náměstí vyzdobil obří zajíc

Trhy budou v provozu do 16. dubna, na náměstí Míru do 10. dubna. Kromě nabídky velikonočního zboží a pochutin nabídnou i kulturní program, na Staroměstském náměstí se umělci budou střídat na pódiu mezi 16. a 19. hodinou. Pro děti jsou tamtéž připravené tvořivé dílny od 11 do 15 hodin o víkendových dnech a o Velikonočním pondělí. Na Pražském hradě jsou připraveny ukázky tradičních řemesel.

„Velikonoční trhy jsou dobrým příkladem, kde se historie prolíná se současností. Vycházejí z nejvýznamnějšího křesťanského svátku a připomínají nám mnohé tradice, ať už jde o zdobení vajec, pletení pomlázek či třeba starodávná řemesla, pokrmy či nápoje. Najdeme tu ale i dotek modernity v podobě důrazu na bioprodukty a ekologii, například v podobě kompostovatelného nádobí. Ale vlastně i to je tak trochu tradice, vztah k přírodě provází člověka odnepaměti. Na letošní trhy se každopádně těším, zvláště po nedávném ‚covidovém půstu‘,“ řekl primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Na Staroměstském náměstí návštěvníci najdou 71 prodejních stánků, na Václavském náměstí 24 a na náměstí Republiky 19, na náměstí Míru 40. Stánky jsou ozdobené proutím s květy nebo zelenými girlandami.

Prostor Staroměstského náměstí zdobí také dva obří zajíci a kraslice. „Jeden měří na výšku 4 metry (vajíčko 2 m), pravděpodobně jde tedy o největší dekoraci v tomto duchu v České republice. Druhý pak dosahuje výšky 2,6 metru. Vyhlídkový most ozdobí vejce a motýli,“ popsala mluvčí trhů Hana Tietze.

V nabídce stánkařů jsou například různé druhy kraslic, pomlázky či keramika, vyšívané ubrusy, kosmetika a také občerstvení.