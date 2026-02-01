Dramatické chvíle měly naštěstí rychlý konec. V blízkosti byl dvaapadesátiletý muž, který neváhal a ženu i psa dokázal vytáhnout na člun. Na místě následně zasahovala jedna posádka záchranářů.
Podchlazenou ženu záchranáři převezli do nemocnice. „Na místě zasahovala jedna skupina záchranářů, ženu jsme po vytažení z vody transportovali k dalšímu vyšetření,“ sdělila redakci iDNES mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Pes skončil v péči strážníků městské policie.
