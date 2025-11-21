Zapáchající pobuda se rozvaloval v metru. Strážníkům nadával a po jednom plivnul

Ve stanici metra Můstek zasahovali ve středu ráno pražští strážníci. Cestující si stěžovali na muže, který ve vagónu spal roztažený přes několik sedadel a obtěžoval okolí silným zápachem. Přes důrazné upozornění odmítal odejít, choval se agresivně a nakonec na jednoho z členů hlídky plivnul.

Strážníci devětadvacetiletého muže našli ležet přes tři sedadla a opakovaně ho vyzývali k tomu, aby vagón opustil. Ten však nereagoval, a tak ho museli z vozu dostat pomocí donucovacích prostředků.

Ani po vyvedení ze soupravy nebyl pobuda ochotný spolupracovat. Odmítal sdělit svou totožnost a vyhýbal se vysvětlení celé situace. Pro bezpečnější vyřešení jej strážnici chtěli vyvést mimo prostor nástupiště. „Na pohyblivých schodech hlídku slovně urážel, snažil se vysmeknout a napadnout strážníka, nakonec po něm plivnul,“ uvedla městská policie na svém Facebooku.

Až nasazení pout jeho agresi zastavilo. Po nezbytných úkonech ho strážníci poučili a muže následně propustili. Celý incident bude nyní posuzovat příslušný správní orgán.

