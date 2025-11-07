Panenky a medvídci za zrcadlem. Výstava Doll Prague slaví v Lucerně první desetiletí

Palác Lucerna hostí od 7. listopadu mezinárodní výstavu uměleckých panenek a sběratelských medvídků Teddy. Jubilejní 10. ročník Doll Prague, který se nese v duchu Carrollovy pohádky Alenka v říši divů, láká na kreativitu a rozdílnost díla 120 umělců ze 17 zemí světa. Návštěvníci si mohou z výstavy odnést i vlastnoručně vyrobenou panenku.
Doll Prague - Mezinárodní výstava profesionálních uměleckých panenek, loutek a...
Doll Prague - Mezinárodní výstava profesionálních uměleckých panenek, loutek a medvídků Teddy v Paláci Lucerna (7. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Letos výstava s názvem „Labyrint snů“ připomíná 160. výročí prvního výtisku klasických děl od Lewise Carrolla Alenka v říši divů a Alenka za zrcadlem. Milovníci těchto ikonický příběhů uvidí umělecké zpracování postaviček autory z nejrůznějších koutů světa.

„Rádi bychom touto výstavou nejen oslavili fantastický svět Alenky, ale také ukázali, jak literatura může inspirovat současné umělce a jak umělecké zpracování dokáže oživit tyto příběhy v nových podobách,“ říká Bohdana Klátilová, ředitelka výstavy.

Pro návštěvníky jsou připravené přednášky, prezentace známých osobností z oblasti umění a interaktivní workshopy, při kterých si budou moci vyrobit vlastní panenky a medvídky.

Výstava se v Paláci Lucerna uskuteční od 7. do 9. listopadu 2025. Veškeré informace najdou zájemci na oficiálním webu Doll Prague.

