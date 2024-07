Z deníku na plátno. Dospělé kresby maluju dětskýma očima, říká Homola z Wohnoutů

„Deníků jsem popsal opravdu mnoho. Vedu si je spoustu let a obsahují různé formáty. Spontánně jsem v nich zalistoval a vybral kresby, které se mi líbily nejvíc a přišly mi nejvhodnější pro další výtvarný proces,“ řekl Homola.

V expozici SKICÁK si nyní mohou návštěvníci centra prohlédnout kurátorský výběr sedmi jeho obrazových skic. Původní kolekce přitom čítá hned patnáct obrazů, polovina už se jich ale nachází v soukromých sbírkách.

Jan Homola (47) Hudebník, fotograf, výtvarník. Studoval na střední umělecko-průmyslové škole loutkářské umění.

V roce 2017 s kurátorkou Renatou Mužíkovou vytvořil výtvarný projekt Art 332.

S bratrem Matějem založil úspěšnou skupinu Wohnout.

„Moje deníky obsahují samozřejmě i intimní záležitosti a někdy i nepublikovatelné věci. Ale nechtěl jsem stejně dělat nic depresivního. Nechtěl jsem ani, aby byly skici vypiplané. Mám rád, když má kresba švih,“ popisuje vystudovaný loutkář Homola, který si z větší části pro své skici vybírá postavy.

„Jelikož jsem se na škole zabýval loutkou, a tedy i anatomií lidského těla, jsou mým tématem z devadesáti procent postavy. Časem jsem začal také trochu kreslit geometrické věci a kombinoval jsem je s figurami,“ dodává Homola.

Všechny obrazy v nové expozici jsou vytvořené metodou Digital acryl 332, což je kombinace digitálního tisku a akrylové malby.

„Do deníků nejraději kreslím propiskou,“ popisuje Homola, jak vlastně skici vznikají. „Propiskou jsem si místo zápisků z hodin čmáral už na základce. Mám ji zmáklou a strašně se mi líbí. Vlastně nechápu, že propisku jako techniku nikdo moc nevyužívá,“ dodává Homola, který si kromě propisky oblíbil také různé druhy fix.

„Používám kombinaci tenké a silné linky, protože kontrast je základ mých děl. Potom skicu vyfotím, a dál s ní pracuji v Photoshopu a na speciálním tabletu Vacom. Po vytištění na speciální desky pak skicu modeluji různými barvami a sahám do ní i analogově. Nanáším na ní i lepidla a různé jiné materiály,“ upřesňuje umělec.

„Nejvíce práce ale bylo s těžkými smrkovými rámy, v nichž obrazy sedí. U těch jsem byl také od samého počátku. Jel jsem za kamarádem do Brd na pilu, kde jsme vybrali v hangáru syrová dlouhá prkna ještě s kůrou. Naházeli jsme je do auta a odvezli k truhlářovi. Později jsem dostal polotovary, do nichž jsem obrazy v podstatě vsadil. Pak už jsem jen brousil a natíral. Paradoxně nejvíc času jsem ale strávil právě nad smrkovými rámy,“ vypráví o tvůrčím procesu Homola.

Příběhy z deníků

„Kdysi jsem vytvořil obyčejné PFko, které se nakonec také stalo jedním z předobrazů mých skic. Jedná se o přechod ze starého do nového roku. Starý rok symbolizuje starý pán o holi a tmavá fialová barva. Stařík ale skáče do nového, světlého roku, jejž symbolizuje veselý mladík,“ představil Homola redakci iDNES.cz jeden z obrazů v expozici.

O něco dramatičtější je pak skica Karkulky, která stojí u vodní hladiny se psem s uříznutou hlavou.

„Líbilo se mi, že jsem nakreslil trošku brutální téma dětským způsobem. Baví mě pohybovat se trochu na hranici brutality, kterou ale ztvárním pozitivně. není úplně lehké to tak provést, ale dost tomu pomáhá právě formát skici. Osciluje mezi dětskou a dospěláckou kresbou,“ dodává Homola.

„Homola má lehce sentimentální smysl pro humor, melancholickou poetiku a dospěle maluje to, nač se dívá svýma, navždy dětskýma očima,“ doplňuje Mužíková. Expozice bude ve Sky Gallery v OC Šestka k vidění až do podzimu tohoto roku.