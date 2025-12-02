Ve Vysočanech uvázl kamion pod mostem. Nehoda zkomplikovala dopravu

  8:22,  aktualizováno  8:36
Nákladní vozidlo, které se zaseklo pod železničním mostem, dnes ráno značně zkomplikovalo dopravu v pražských Vysočanech. Vlaky, které po mostě jindy jezdí, byly nahrazeny autobusy MHD. Zpoždění však nabrala také řada autobusových spojů.
Uvázlý kamion pod mostem komplikuje dopravu ve Vysočanech. (2. prosince 2025)
Další 1 fotografie v galerii

Uvázlý kamion pod mostem komplikuje dopravu ve Vysočanech. (2. prosince 2025) | foto: Hasiči Praha

K nehodě podle pražských hasičů došlo ještě za šera v ulici Jandova.

„Událost se stala v 7:12 a z bezpečnostních důvodů byl provoz na mostě zastaven,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Dodal, že provoz byl po vyproštění vozidla po půl osmé obnoven.

„Vozidlo bylo vyproštěno, je mimo komunikaci a most by měl být v pořádku,“ sdělil redakci iDNES.cz krátce před půl devátou mluvčí pražských hasičů Vojtěch Řezáč.

V podobný čas informovaly i České dráhy o obnovení železničního provozu.

Místo nehody

Místo nehody

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor:
Vstoupit do diskuse