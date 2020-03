Vyšehrad je českými Pompejemi, říká o památce její nový ředitel Petr Kučera

Jaké změny chystáte pro nadcházející jarní a letní sezonu na Vyšehradě?

Změn chystám na Vyšehradě spoustu, ale bude chvíli trvat, než se projeví navenek. V tomto roce bych rád zpřístupnil celý systém kasemat, podzemních chodeb, které jsou myslím největším lákadlem Vyšehradu a jsou přístupné jen zhruba z poloviny. Začneme zpřístupněním takzvaných Podolských kasemat, která byla v roce 1938 přestavěna na protiletecké kryty a veřejnost se do nich nikdy oficiálně podívat nemohla.



A kromě podzemí, s jakými novinkami se setkají na „povrchu“ Vyšehradu?

Kromě již zmíněných Podolských kasemat to bude po rekonstrukci znovu otevřený kostel Stětí sv. Jana Křtitele, schovaný před zraky návštěvníků v násypu barokních hradeb, nebo nové veřejné toalety v oblíbené hospůdce Na Hradbách. Dále bych se chtěl zaměřit na rozšíření nabídky komentovaných prohlídek zaměřených více na pevnostní minulost Vyšehradu.

Jakým směrem se tedy bude Vyšehrad rozvíjet?

Dokončena byla soutěž na zhotovitele koncepční studie rozvoje vyšehradských prostranství. Ta se stane vodítkem pro jejich správu, údržbu a rozvoj v následujících letech. Úkolem je posunout proces do další fáze, kdy bude s vítězným týmem navázána spolupráce a začne se pracovat na finální podobě studie. Do této fáze chci zapojit veřejnost, místní komunitu a instituce.

Praha čelí masové turistice, může to být problém také pro Vyšehrad? Neohrozí davy jeho genius loci?

Přetížení Vyšehradu turisty se nebojím. Nejde mi o celkové zvyšování počtu návštěvníků, nýbrž o jejich přerozdělení v rámci celého areálu. Vyšehrad je klidovou oázou pro Pražany a místem „povinného“ výletu pro každého Čecha. A tak to myslím zůstane, jen je třeba rozšířit nabídku služeb s možností volnočasového vyžití pro všechny společenské a věkové skupiny.

Vyšehrad představuje mimořádně cennou archeologickou lokalitu, prozkoumána z ní je jen část. Změníte spolupráci s archeology?

Vyšehrad je českými Pompejemi. Víme, že nás zde čeká ještě řada dalších pozoruhodných archeologických nálezů, které možná změní náš pohled na historii Prahy a nejstarší české dějiny. Proto chci navázat užší spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR ohledně prezentace a dalšího směřování archeologického bádání v prostoru vyšehradské knížecí a královské akropole.

Které z odkrytých pokladů zamýšlíte návštěvníkům představit a jak?

Již nyní zde máme fenomenální nálezy, které mediálně trochu zapadly, a další se dají očekávat. Víme, co a kde hledat, stačí najít podporu a finance. Prvním výkopem bude mezinárodní sympozium, které se na Vyšehradě uskuteční v srpnu a jehož výsledkem by mělo být zasazení archeologických nálezů na Vyšehradě do celoevropského kontextu.

Jaký je váš osobní vztah k Vyšehradu?

Vyšehrad je magické místo a hraje nezastupitelnou úlohu v našem národním uvědomění. Věděl to první český král Vratislav, císař Karel IV., národní buditelé a umělci v 19. století nebo vyšehradští probošti Václav Štulc a Mikuláš Karlach. Ví to vlastně každý, kdo sem přijde, třeba i jen na procházku. Vyšehrad vás prostě přitáhne a nepustí. Nelze si jej nezamilovat. Takže to mám stejně a je mi opravdovou ctí, že nyní můžu další směřování Vyšehradu ovlivňovat.

Proč jste se rozhodl ucházet se o funkci jeho ředitele?

Důvodů pro kandidaturu jsem měl více. Obecně mám rád Prahu a mnoho let se věnuji popularizaci její historie a památek. Vyšehrad jako instituce má přitom také celopražský a vlastně i celostátní dosah.

Můžete prozradit, jakou část Vyšehradu máte nejvíce v oblibě a proč?

To neprozradím, každý ať si na Vyšehradě objeví to své oblíbené místo.