Už mu nenalili. Opilý mladík tak vylezl na hradby Vyšehradu a skočil

K události, která se stala po 18. hodině, vyjížděli policisté pohotovostní motorizované jednotky do ulice V Pevnosti.

Tam na zemi pod hradbami Vyšehradu našli muže v bezvědomí, který nedýchal a nereagoval. Hlídka ho proto okamžitě začala oživovat, uvedl v pondělní zprávě mluvčí Jan Rybanský.

Nepřímou masáž srdce policisté prováděli až do příjezdu záchranářů, kteří si muže převzali. Zdravotníci pacienta uvedli do umělého spánku a ve stabilizovaném, ale vážném stavu ho převezli do nemocnice. S transportem podle dřívějších informací pomáhali také hasiči.

Jak se později při prověřování události podle Rybanského ukázalo, zraněný seděl v restauraci, kde „ve větší míře požíval alkoholické nápoje“.

„Když už nedostal další skleničku alkoholu, odešel z restaurace směrem k hradbám, tam vylezl na vyskládané přepravní palety, ze kterých skočil z přibližně dvanácti metrů dolů,“ sdělil mluvčí.