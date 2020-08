Radlickou ucpaly kolony kvůli opravám trati, v ulici navíc vykolejila tramvaj

Navíc se v úterý před devátou hodinou zkomplikoval provoz v Radlické mezi ulicí Ostrovského a vjezdu do tunelu Mrázovka, kde podle záběrů přímého přenosu iDNES.cz vykolejila tramvaj na lince číslo 7.

Ulicí se tak ozývá nervózní troubení a v zácpě občas uváznou i hasiči nebo sanitka. To pak ruch ulici doprovodí i rázná houkačka, snažící se prorazit si svou cestu. Podívat se na to můžete v našem přímém přenosu z místa.

Tento stav potrvá nejspíš až do soboty 29. srpna přibližně do 0:30, kdy výluka skončí. Zavedena bude náhradní autobusová doprava X20.

Omezení vzniklo kvůli opravě tramvajové trati v ulicích Za Ženskými domovy a Nádražní. Práce se uskuteční po částech.

Nejprve od 15. do 17 srpna pojedou linky číslo 5, 12, 20 a 94 ve směru z centra přes zastávky Anděl v Plzeňské ulici a Křížová do zastávky Radlická. Tedy po Radlické. Tramvaj číslo 7 pojede v úseku Zborovská - Křížová obousměrně přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici.

Následně od pondělí do středy 19. srpna budou tramvaje číslo 5, 12 a 20 ve směru z centra jezdit jednosměrně přes zastávky Anděl v Plzeňské ulici do zastávky Na Knížecí v ulici Za Ženskými domovy a zpět k Andělu do zastávky v Nádražní ulici. Tedy opět přes problematický úsek Radlické.

Linka číslo 7 pojede mezi Zborovskou a Křížovou obousměrně přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici. Změněnu bude mít trasu i noční linka číslo 94.

Při závěrečné fázi oprav pojedou linky číslo 5, 12 a 20 ve stejné trase jako do té doby. Tramvaj číslo 7 bude pouze ve směru do centra v úseku Křížová - Zborovská odkloněna přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici.