Opravy ulic v Benešově mění dopravu v labyrint, výluky budou až do zimy

Hodějovského, Jiráskova, Tyršova. Jmenované benešovské ulice budou rozkopané přinejmenším do prosince. K tomu je třeba připočítat další menší rekonstrukce, jako například uzavření sjezdu ze silnice I/3 u nemocnice. Zásadní dopad mají stavby především na veřejnou dopravu. Projevily se ve změnách jízdních řádů pěti městských autobusových linek.



„Do provozu výrazně zasáhne dlouhodobá rekonstrukce vodovodu v části ulice Jiráskova od dopravního terminálu po křižovatku s ulicí Husova,“ upozorňuje na jedno z významných omezení za benešovskou radnici Jan Vachtl s tím, že upravené jízdní řády budou odborníci na dopravu postupně aktualizovat podle postupu prací.

„Při přípravě výlukových řádů kladli tvůrci důraz na zachování časů stávajících příjezdů na Terminál dopoledne ze severu a odpoledne z jihu, pro zachování přestupní vazby mezi linkami a přestupů na rychlíky do Prahy,“ říká Jan Vachtl.

Jak nyní jezdí benešovské autobusové linky Oranžová linka 761

Staví na výlukové zastávce Jiráskova u základní školy. Upravené jsou časy odjezdů od Kauflandu.

Zelená linka 762

V úseku Terminál – Mariánovice – Jana Nohy jezdí ulicemi Nádražní, Táborská, Husovo náměstí a Husova. Spoj z Masarykova náměstí končí v zastávce Terminál.

Modrá linka 763

Změn je nejvíce, podrobně na www.idsk.cz,nebo www.pid.cz.

Růžová linka 764

Nejedou spoje na Konopiště, neobsluhují zastávku Nemocnice Rudolfa a Stefanie a Lidl.

Žlutá linka 765

Jezdí na ní všechny spoje na Konopiště a Masarykovo náměstí.

Nelibost vyvolaly podzimní opravy u lidí, kteří ve městě žijí, případně jím pravidelně projíždějí. Jsou totiž zvyklí, že největší rekonstrukční nápor končí s nástupem podzimu.

„Ještě bych uzavřel náměstí, Vnoučkovu, Novou pražskou a konečně nebudou v centru žádná auta,“ poznamenal se značnou dávkou ironie jeden z nich na facebookovém profilu města. Jiní se naopak zcela vážně dotazují, kdy dojde i na další ulice, které by opravu rovněž potřebovaly.

Každopádně někde se práce protáhnou až do dalšího roku. To se týká části Jiráskovy ulice, kde má rekonstrukce skončit až v květnu. Ve zmiňované Hodějovského ulici se musí pak místní smířit s částečnými či úplnými uzavírkami až do konce listopadu. Oprava vyjde na 5 milionů korun. „Důvodem je pokládka nového povrchu. Stávající vykazuje plošné poškození vlivem stáří vozovky a dopravního zatížení,“ uvedla Aneta Malá z odboru investic Městského úřadu Benešov.

Pomůže sledování polohy vozů

Určitou výhodu mají Benešovští v novém inteligentním systému sledování spojů. „Cestující mají možnost sledovat aktuální polohu vozů benešovské městské dopravy v reálném čase,“ připomíná Jan Vachtl. Potřebují k tomu jen počítač, případně mobilní telefon. Městu se podařilo cestování vylepšit díky zapojení tamních autobusových linek do spojené středočeské a Pražské integrované dopravy (PID).

Podobnou vymoženost využívají v kraji už jen v Říčanech. „Do budoucna je ovšem v plánu zapojit do systému městskou dopravu v dalších středočeských městech. V úvahu přicházejí Příbram, Mladá Boleslav či Kutná Hora,“ uvedl mluvčí PID Filip Drápal. Podmínkou je instalovaný systém GPS ve vozech a domluva mezi zástupci společné integrované dopravy a příslušnými radnicemi či magistráty.

Podobným způsobem ale mohou lidé sledovat i meziměstské linky. Aktuální polohu vozidel včetně vlaků a tramvají lze najít na https://mapa.pid.cz. Po kliknutí na spoj se cestující dozvědí o jeho aktuální poloze a příští zastávce, zda na ní přijede na čas, či má zpoždění, jaký typ vozidla právě jede a od jakého dopravce je vypraveno.

„Tím, že už se v mapě objevují také vlaky, mohou se podle toho orientovat třeba i řidiči autobusů, jejichž linka navazuje na železnici,“ podotýká Filip Drápal.