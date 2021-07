Koupání v Praze moc neláká, důslednost kontrol kvůli covidu se liší

Plánovat si v létě výlet k vodě může občas skončit neslavně. Někdo preferuje klid a čtení u vody, jiný zase potřebuje zabavit děti a zahnat žízeň. Lidé, kteří baží po koupání v místě, kde nebudou davy, mají nyní na výběr – venkovní koupaliště totiž toto léto zatím příliš návštěvníky netáhnou.

„Upřímně musím říct, že je to bída. Nejdříve lidé nechodili kvůli nutnosti prokazovat se negativním testem. My jsme ho po nich ani podle mého názoru nemohli chtít, na takové informace nemáme právo. I teď je tu bohužel ticho po pěšině, při horším počasí tak nabízíme lidem vstup zdarma,“ říká Miloš Paprocký z koupaliště Džbán.

V přístupu k vymáhání pandemických pravidel se koupaliště liší. Zatímco přírodní areál Džbán dává i na svých webových stránkách najevo, že covid testy nebo potvrzení o očkování nevyžaduje, na koupališti Lhotka potvrzení chtějí. Návštěvníci se tam dokonce mohou otestovat přímo u vchodu.

Pět NEJ z pražských venkovních koupališť Nejčistší voda – Radotín, Lhotka, rybník Motol

Největší vodní plocha – Hostivař, Počernický rybník, Podleský rybník

Nejteplejší voda – Plavecký bazén Pražačka

Nejstudenější voda – Koupaliště Divoká Šárka. U Veselíků

Nejlevnější vstupné – Džbán (celodenní vstupné, dospělý: 90 korun), Žluté lázně (celodenní vstupné, dospělý: 100 korun)



„Vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti by venkovní koupaliště měla,“ upřesňuje pravidla Jakub Večerka z Národní sportovní agentury. Koupaliště by také měla zabezpečit naplnění kapacity areálu nejvýše do 75 procent. Respirátor si musí návštěvníci koupališť nasazovat pouze ve vnitřních prostorech.

Lidé si koupaliště vybírají často podle čistoty prostředí a vody, hygienických standardů, jako jsou sprchy a záchody, a samozřejmě také podle dostupného občerstvení. „Čistotu řeším jako první, teprve pak mě zajímá, jaký mají kiosek,“ potvrzuje návštěvnice jednoho z koupališť Dominika Lišková.

Jen venkovních koupališť jsou v Praze přibližně dvě desítky. Podle čeho si vybrat?

Rodiny s dětmi: Žluté lázně

Pro rodiny s dětmi je důležité zázemí a zabavení pro nejmenší. To může nabídnout například areál Žluté lázně, kde je dětský koutek s brouzdalištěm, bazénky, dětským divadélkem a mnoha dalšími atrakcemi. Součástí je také přebalovací koutek. Zahrát si zde můžete beach volejbal, stolní tenis nebo můžete vyzkoušet venkovní posilovnu. S knížkou nebo pivem si zde ovšem moc v klidu neposedíte, v okolí hraje skoro celý den hudba z reproduktorů.

Výhody: velikost areálu, prostředí, občerstvení, výhled na Vltavu a Vyšehrad.

Nevýhody: dražší vstupné (permanentky), rušné prostředí

Další tipy pro rodiny s dětmi: Koupaliště Petynka, Koupaliště Ládví, Koupaliště Stírka

Biotop: Koupaliště Lhotka

Biotopy, tedy umělé vodní nádrže, v nichž se voda čistí pomocí rostlin a mikroorganismů, jsou v posledních letech mezi Pražany v oblibě. Koupaliště Lhotka můžete navštívit v Praze v blízkosti sídliště Novodvorská. Na Lhotku se na rozdíl od některých jiných koupališť dostanete pouze s prokázanou bezinfekčností (prokázané očkování, test či prodělaná nemoc), antigenní test si však můžete udělat přímo na místě.

Výhody: čistota areálu, areál prošel revitalizací.

Nevýhody: málo parkovacích míst, a tudíž problém s parkováním.

Další tipy: Koupací biotop v Radotíně, Koupaliště Motol

Sportovní nadšenci: Hostivařská přehrada

Na okraji Prahy přibližně čtvrt hodinky pěší chůze od stanice metra Háje se nachází Hostivařská přehrada. Přímo uprostřed lesoparku je koupaliště s celkovou kapacitou až deset tisíc návštěvníků. Pro milovníky sportu je zde mnoho různých sportovišť, jako jsou dva profesionální kurty na beach volejbal, vlek pro wakeboarding, nafukovací banán až pro šest osob, ruské kuželky, ping-pong, fotbálky a jiné. Podle aktuálních údajů Krajské hygienické stanice je ovšem jakost vody v přehradě zhoršená.

Sportovci také často oceňují, když na koupaliště mohou jít s benefitní kartou Multisport. Ne vždy se na to ale mohou spolehnout. „Byl jsem s multisportkou na Slavii, bohužel mi ale řekli, že v červenci ji neberou, tak jsem platil plný vstup,“ sděluje návštěvník koupaliště Antonín Vydra. Kartu Multisport berou také na Hostivařské přehradě, na koupališti v Klánovicích, Motole či na Petynce.

Výhody: velikost areálu, velká možnost sportovního vyžití.

Nevýhody: dlouhodobě podle hygieniků horší kvalita vody a možný výskyt sinic.

Další tipy: Sportovní a rekreační areál Pražačka, Koupaliště Čakovice.

Nudisté: Šeberovský rybník

Šeberovský rybník se nachází v Kunraticích na jižním okraji Prahy 4 a jde o čtvrtý největší rybník v Praze s rozlohou 9 hektarů. Nudistická (naturistická) pláž zde vznikla ještě za socialismu, v 80. letech 20. století, snad jako vůbec první u nás. Nachází se na jeho jihovýchodní straně, mezi přítoky Olšanského a Kunratického potoka, kde není žádná vybavenost, ale taky se zde nevybírá žádné vstupné. Pamětníci zavzpomínají na policejní razie, které zde nudisty za socialismu občas stíhaly, i na to, že koupání bez plavek se bralo i jako výraz určitého odporu proti režimu.

Výhody: dostupnost, příroda.

Nevýhody: menší komfort – chybí sprchy, toalety.

Další tipy: Hostivař, Džbán, Koupaliště Motol

Klid na čtení: Přírodní koupaliště Vyžlovka

Přírodní koupaliště Vyžlovka je zajímavým místem pro relax s knihou i s dětmi. Koupaliště je orientováno na jih, takže zde rozhodně není o sluneční paprsky nouze. Dostatek míst je však i ve stínu stromů. Z travnaté pláže se navíc naskýtá nádherný pohled na okolí, především na lesy národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. V areálu nechybí ani sprcha či převlékárny.

Výhody: parkování zdarma, příroda.

Nevýhody: kvalita občerstvení, dostupnost.

Další tipy: Koupaliště Divoká Šárka, Koupaliště Lhotka, Plovárna Jureček.

Koupaliště, podobně jako třeba v zimě veřejná kluziště, využívají moderní technologie pro monitoring zaplnění svých kapacit. „Velmi důležité kritérium je pro mě množství lidí a stín. Na obsazenost se zkouším předem zeptat po telefonu nebo přes webkameru,“ říká pravidelná návštěvnice pražských koupališť Denisa Hájková.