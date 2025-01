„Klekni si, na zem!“ Policie ukázala zadržení studenta kvůli hrozbě použití zbraně

Podezřelého policisté zasahující s dlouhými zbraněmi zastihli ráno přímo ve škole a pomocí donucovacích prostředků ho zadrželi, student u sebe zbraň neměl.

„Důvodem bylo oznámení z vedení školy, že do školy přijde žák se zbraní a použije ji,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policisté se po vstupu do školní budovy před 7:45 vydali do prvního patra, kde student seděl na chodbě. „Klekni si! Na zem!“ křičeli na mladíka policisté. Pak ho spoutali. Mezitím do školy přišla další policejní hlídka.

Následně mladíka prohledali, zda u sebe nemá zbraň. Hoch řekl, že má u sebe pouze mobilní telefon.

K vyhrožování střelbou spolužákům v minulosti se ale přiznal. Myslel to však prý z legrace. V současné chvíli se podle policistů nachází ve zdravotnickém zařízení, kam byl umístěn kvůli zjištění jeho psychického stavu.

„Relevanci uvedené výhrůžky budeme prověřovat,“ uvedla v pondělí policie.