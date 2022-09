Dvojice chtěla po muži vrátit čtyřnásobek půjčky, vyhrožovala mu smrtí

Poškozený na smluvené místo dorazil, aby se dohodl, kdy a jak, případně v jakých splátkách peníze vrátí. To se ale ženě a jejímu 37letému mužskému doprovodu nezamlouvalo. Po dlužníkovi požadoval téměř 170 tisíc korun, a to do druhého dne.

„Když poškozený odmítl takové peníze vydat, začal mu 37letý muž vyhrožovat zabitím a újmou na zdraví. U sebe měl navíc i zbraň,“ popsal policejní mluvčí Pavel Truxa.

Tím to však pro dlužníka neskončilo. Dvojice totiž zjistila, že si poškozený průběh schůzky nahrával. „V tu chvíli agresor poškozenému tašku s mobilním telefonem vytrhl a mobilní telefon zahodil do vody,“ uvedl Truxa.

Mělničtí kriminalisté zjistili, že dvojice, které nyní hrozí vysoké tresty, byla v minulosti opakovaně trestána pro majetkovou trestnou činnost.

Sedmatřicetiletého muže obvinili z přečinu vydírání, maření výkonu úředního rozhodnutí a zločinu loupeže. Za to mu hrozí až desetiletý trest. Spolu s ním obvinili i 34letou ženu z vydírání, té hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. „Obviněný skončil ve vazební věznici, žena je stíhána na svobodě,“ uzavřel mluvčí.