Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

  16:24,  aktualizováno  16:24
Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po několika hodinách pátrání nenašli jedinou stopu po údajném pádu stroje. Pátrala po něm i Letecká služba Policie ČR.
Smrtelná nehoda u obce Slaný na Kladensku uzavřela silnici 7 (20. října 2025)
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policisté a hasiči po údajně havarovaném stroji pátrali několik hodin v okolí obce Zlosyň na Mělnicku, a to na zemi i ze vzduchu, ve 12:30 pak pátrání ukončili.

„Přijali jsme oznámení od jednoho z řidičů o možném pádu vrtulníku či letadla. Na místo jsme povolali Leteckou službu Policie ČR s vrtulníkem s termovizí. Posádka vrtulníku oblast propátrala, a to s negativním výsledkem. Ani po dvou a půl hodinách se nepodařilo najít nic, co by takové nehodě nasvědčovalo,“ sdělila serveru Novinky.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Mluvčí hasičského záchranného sboru Tereza Sýkora Fliegerová redakci IDNES.cz potvrdila, že na místě se skutečně nic nestalo. Volajícímu se to celé zřejmě jenom zdálo.

Kromě policejního vrtulníku s termovizí místo prohledávaly i drony, avšak bezúspěšně.

