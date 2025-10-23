Policisté a hasiči po údajně havarovaném stroji pátrali několik hodin v okolí obce Zlosyň na Mělnicku, a to na zemi i ze vzduchu, ve 12:30 pak pátrání ukončili.
„Přijali jsme oznámení od jednoho z řidičů o možném pádu vrtulníku či letadla. Na místo jsme povolali Leteckou službu Policie ČR s vrtulníkem s termovizí. Posádka vrtulníku oblast propátrala, a to s negativním výsledkem. Ani po dvou a půl hodinách se nepodařilo najít nic, co by takové nehodě nasvědčovalo,“ sdělila serveru Novinky.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Mluvčí hasičského záchranného sboru Tereza Sýkora Fliegerová redakci IDNES.cz potvrdila, že na místě se skutečně nic nestalo. Volajícímu se to celé zřejmě jenom zdálo.
Kromě policejního vrtulníku s termovizí místo prohledávaly i drony, avšak bezúspěšně.
