Přiznal mi, že to udělali, řekla „volavka“ v případu zaživa pohřbené oběti

„Znali jsme se už déle. Milovala jsem ho. Říkal, že potřebuje pomoc, tak jsem mu chtěla pomoct,“ řekla v pátek u Městského soudu v Praze dvaadvacetiletá Janina K. o svém někdejším milenci.

Jde o Moldavana s českým občanstvím Olega Fedorova, který nyní sedí na lavici obžalovaných s vědomím, že pro něj žalobkyně Jana Murínová žádá za trýznivou vraždu výjimečný trest 25 let vězení.

Ukrajinka Janina se na Olegovu žádost seznámila předloni na jaře s padesátiletým Davidem, který pocházel z Arménie. Po několika dnech muže přesně podle pokynů vylákala na večerní rande do jinonického parku Vidoule.

„Oleg říkal, že si tam s ním jenom potřebuje promluvit, maximálně, že padne nějaká facka. David prý Olegovi a dalším třem lidem dlužil milion korun,“ vzpomínala svědkyně.

Na předem vytipované místo přivedla Davida za tmy. Už tam čekal ukrytý Fedorov se svým známým – recidivistou Jiřím Seltenreichem, který byl převlečený za policistu. Namířenou pistolí přinutil Arména, aby si lehl na zem. Žena utekla do Olegova auta. Věděla, kde bude parkovat a měla klíče od vozu. Čekala tam na něj.

Fedorov se Seltenreichem Davida spoutali a odtáhli z cesty, aby nebyli tolik na očích. Seltenreich následně odjel v Arménově autě do Kladna. Ve vozidle našel dvě platební karty a prostřednictvím bankomatu se neúspěšně pokusil vybrat z Davidova účtu peníze. Jeho auto si měl nechat jako část odměny. Později dostal ještě 80 tisíc korun.

Oleg, který podle obžaloby zůstal na místě sám, odtáhl svázaného Arména k připravené jámě, hodil ho do ní a zahrnul ho zeminou. Muž pod vrstvou hlíny umíral nejméně několik minut.

Fedorov odmítá, že vraždil. Tvrdí, že žijícího Davida předal nějakému věřiteli jménem Michail, kterého pak už nikdy neviděl, a odešel. Co se poté na místě odehrálo, prý neví. Do auta k Janině se podle svých slov vrátil během čtvrt hodiny.

Žena však v pátek vypověděla, že na něj čekala zhruba hodinu. „Když přišel, byl trochu nervózní, červený v obličeji, zpocený, ale nebyl špinavý. Neměl s sebou žádné věci,“ popsala.

Když se mi přiznal, usmíval se, tvrdí svědkyně

Cestou domů se podle ní zastavili na Višňovce, kde prý Fedorov u zastávky MHD vyndal z kapsy Davidův telefon a položil ho tam na zem. O tom, co se na Vidouli stalo, Janina s milencem ten večer už nemluvila. Na Fedorovovi bylo údajně vidět, že se o tom nechce bavit.

Žena odmítla, že měla za pomoc s vylákáním Arména předem slíbené nějaké peníze. Uvedla, že až poté jí Oleg několikrát finančně vypomohl. Celkem od něj dostala 50 tisíc korun.

K tématu Vidoule se údajně vrátili zhruba o měsíc a půl později. Olega se ptala, co se tehdy s Davidem stalo. „Usmíval se a řekl: My to s ním udělali... Neřekl mi, že ho zabili, ale pochopila jsem, že ho zabili... Oleg a Jiří (Seltenreich),“ vypověděla Janina před soudem lámanou češtinou.

Že byl Armén skutečně zavražděn, se dozvěděla až o několik měsíců později od policie, která při pátrací akci loni v lednu našla Davidovy ostatky.

O dva měsíce dřív – v listopadu 2023 – prý Fedorov požádal Janinu o podobnou službu. Tentokrát šlo o jistého Leonida. „Byla to stejná situace jako s Davidem. Že s ním nějací lidé mají problém. Abych se s ním seznámila, odvedla ho do lesa, že ho ten Čech Jiří zabije... že tam bude Oleg a udělají to stejně, že ho zabijí,“ řekla v jednací síni.

Druhého muže měla vylákat mimo Prahu, konkrétně ke Slapské přehradě. „Že tam spolu přijedeme, budeme pít kafe… a že tam můžu uvidět něco špatného, že oni ho tam zabijí vedle mě…,“ líčila.

Soudce se ujišťoval, že byla i v ruštině, ve které s Olegem komunikovala, skutečně řeč o zabíjení. Svědkyně to potvrdila. Na přímý dotaz předsedy senátu, zda si myslí, že by byl Fedorov schopen někoho zavraždit, odpověděla jedním slovem – „Ano“.

S Leonidem si předloni v listopadu domluvila pracovní schůzku, sešli se a seznámili. Muž přišel na schůzku s bratrem, Janina však odmítla, že právě to byl důvod, proč se nakonec rozhodla z akce vycouvat. Podle svých slov si to prostě rozmyslela.

Žena popřela, že svědčí ze msty

V prosinci 2023 zadrželi Olega i Janinu policisté. Žena se od nich prý dozvěděla, že jí milenec celou dobu lhal – o svém příjmení, když jí tvrdil, že se jmenuje Rezničenko, nebo o tom, že je svobodný a bezdětný, přičemž měl ve skutečnosti těhotnou manželku.

Janinu pak policie propustila, aniž by ji z něčeho obvinila. Žena v pátek odmítla, že vypovídá proti Olegovi ze msty, protože jí celý rok, co se znali, lhal, nebo na základě dohody s policií či státním zastupitelstvím za to, že ji nebudou stíhat. Tvrdí, že říká pravdu. Ohlásit vraždu Davida a plán na likvidaci Leonida se prý bála. Podle svých slov nevěděla, že lze zločin oznámit anonymně.

Fedorov měl možnost na výpověď Janiny reagovat, ale svého práva nevyužil. To, co o něm řekla, nechal bez komentáře.

Spolu s Fedorovem a Seltenreichem, který se doznal s tím, že byl v době činu zfetovaný, je obžalovaný ještě pražský restauratér arménského původu Richard Svoboda, kterému měl zaživa pohřbený krajan dlužit peníze.

Svoboda podle obžaloby nabídl Fedorovovi čtvrt milionu korun za to, že mu s vymožením milionového dluhu od Davida pomůže, což se nakonec mělo zvrhnout v jeho vraždu.

Restauratér obžalobu odmítá a tvrdí, že měl se zavražděným Arménem normální vztahy. Ve čtvrtek požádal o propuštění z vazby. Soud o jeho žádosti zatím nerozhodl.

Čtvrtým stíhaným je uprchlý Ukrajinec Roman Osypčuk, který se podle obžaloby podílel na přípravě neuskutečněné vraždy Leonida B.

Svobodovi navrhla státní zástupkyně v obžalobě 17 let vězení, Osypčukovi o dva roky méně a pro Seltenreicha žádá sedm roků nepodmíněně. Pozůstalí po zavražděném Arménovi se domáhají odškodnění ve výši přes 11 milionů korun. Hlavní líčení má pokračovat začátkem dubna.