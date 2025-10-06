Vražda seniorky ve Kbelích. Policie obvinila podezřelého, hrozí mu 18 let

Z vraždy seniorky v pražských Kbelích obvinili kriminalisté osmadvacetiletého podezřelého. Obětí byla žena narozená v roce 1935. Bez známek života ji našli v jednom z místních bytů minulý týden v pondělí. Obviněnému muži v případě odsouzení hrozí až osmnáctiletý trest odnětí svobody. Stíhán je vazebně, s detektivy spolupracuje a k činu se doznal.

Policie při prvotním ohledání místa činu zjistila, že žena nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali kriminalisté, kteří po krátké době přišli na stopu muži, který se ukrýval v jednom z bytů poblíž místa činu.

