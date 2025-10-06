Vražda seniorky ve Kbelích. Policie obvinila podezřelého, hrozí mu 18 let

Policie při prvotním ohledání místa činu zjistila, že žena nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali kriminalisté, kteří po krátké době přišli na stopu muži, který se ukrýval v jednom z bytů poblíž místa činu.
Připravujeme podrobnosti.
