Hádka dvou mužů na Mladoboleslavsku skončila vraždou

„Mezi dvěma muži, 54letým a 42letým, mělo nejprve dojít ke slovní rozepři, po níž pak došlo k fyzickému napadení, kdy starší muž bodl do oblasti hrudníku mladšího muže,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Zranění mladšího z mužů byla fatální.
„Zraněnému 42letému muži bohužel nebylo pomoci a na místě vážnému zranění podlehl,“ dodala Richterová. Kriminalisté nařídili soudní pitvu pro zjištění přesné příčiny smrti.
Policisté útočníka zadrželi na místě. „Podezřelého jsme zadrželi a v současné době s ním probíhají procesní úkony,“ uvedla mluvčí. Vyšetřovatelé zároveň zahájili úkony trestního řízení.
„Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, nicméně budou i nadále prověřovat veškeré okolnosti případu,“ doplnila Richterová.