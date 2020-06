Chátrající vozovnu chce převzít Praha, z areálu plánuje centrum kultury

Chátrající vozovna stojí na lukrativním místě podél Korunní ulice na Vinohradech, což je jedním z důvodů, proč se město v jejím osudu angažuje. Praha na podzim vyhlásí soutěž na provozovatele, který po úpravách otevře prostory veřejnosti. V části by mohla fungovat kavárna nebo sociální služby.

„Jsem ráda, že se podařilo domluvit s dopravním podnikem a na mapě Prahy tak bude moci vzniknout nový kulturní prostor,“ říká radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) a dodává, že by zde ráda viděla prostor pro komunitní aktivity s dětmi. Takových možností je podle ní v okolí nedostatek.

Záměr přeměny odsouhlasila rada města na svém pondělním jednání, které se konalo kvůli karanténě celého vedení magistrátu online, a zároveň zadala Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), aby vypracoval do zhruba tří měsíců studii, která podrobně prověří veškeré možnosti budoucího využití areálu. A to i s ohledem na technický stav jednotlivých objektů.

Návrhy od obyvatel

Mezitím plánuje město s dotčenými radnicemi Prahy 10 i sousední Prahy 3 uspořádat setkání s místními obyvateli, kteří by mohli navrhnout vlastní představy.

„Výběrové řízení na samotného provozovatele chceme vyhlásit na podzim,“ předpokládá Třeštíková. Vítěz by následně měl být znám do konce roku a měl by možnost působit v areálu příštích deset let.

Město o svých plánech jednalo už od loňska s dopravním podnikem, který areál dosud vlastní. Ten nic nenamítá.

„Návrh využít Orionku jako kulturně komunitní centrum pro obyvatele Prahy 10 jsme s akcionářem (hlavním městem, pozn. red.) projednali a souhlasíme s ním,“ potvrdil vedoucí odboru komunikace v podniku Daniel Šabík.

Komplex na Vinohradech zahrnuje nejen haly, kde kdysi stávaly tramvaje, ale i budovy původně využívané pro administrativu a ubytování zaměstnanců. Právě různorodost má umožnit pestré využití od neziskových služeb veřejnosti po komerční zařízení, jako je kavárna či restaurace generující zisk. Vozovna sice nemá městu vydělávat, provoz by však neměl být ztrátový.

Dopravní podnik totiž až dosud do prostoru musel dávat miliony korun ročně. Loni jej vyšla ostraha na 970 tisíc korun, náklady na energie činily 856 tisíc korun a opravy i údržba spolykaly 978 tisíc korun.

Je nutno podotknout, že bývalá vozovna dosud není zcela prázdná. Část prostor podnik pronajímá soukromým společnostem, které jej využívají pro podnikání a obchod. Pražský dopravce areál Orionky využil pro své provozní potřeby naposledy zhruba před deseti lety.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu vozovny, jejíž nejstarší části pocházejí z roku 1897, však bude nutné v budoucnu provést kompletní rekonstrukci. Do ní se ale město kvůli vysokým nákladům zatím nehrne.

„Velkou investici bychom mohli rozložit do více let. Mezitím ale právě chceme najít pro vozovnu dočasné využití, pro které stačí jen základní úpravy prostoru,“ říká Třeštíková. Jakou funkci budou mít objekty po rekonstrukci za deset let, magistrát zatím neví.

Hrozba spekulantů

V každém případě o prodeji soukromým investorům Praha neuvažuje. Ve v pondělí schváleném materiálu je to zdůvodněno tím, že vzhledem k hodnotě parcely by mohl bývalou vozovnu získat spekulant, který by historicky cenné stavby nechal záměrně chátrat s vidinou nové developerské výstavby.

O budoucnosti Vozovny Orionka se hovoří už několik let. Dopravní podnik sem v roce 2017 zvažoval umístit část expozice muzea MHD.

„Nicméně z provozního a ekonomického hlediska to byla nákladnější verze než vybudování nové výstavní haly přímo ve vozovně Střešovice, ve které se muzeum MHD nachází,“ vysvětluje Šabík, proč z plánů nakonec sešlo.

Loni pak usilovali o přesun sem také provozovatelé Mořského světa, který dosud funguje na holešovickém Výstavišti. Ani k tomu ale nikdy nedošlo.