Bývalý šéf festivalu Votvírák je ve vazbě, dluží téměř 20 milionů korun

Jako první přinesl informaci server Mediář.cz. Ten o osobě Artura Kaisera informuje nejen coby pořadatele Votvíráku, ale také spoluzakladatele dnes již nevysílající televize OK TV.
„Obviněný se od 4. prosince nachází ve výkonu vazby ve Vazební věznici Praha Ruzyně. Po tuto dobu nebudou prováděny žádné srážky,“ informovala Městský soud v Praze Kaiserova insolvenční správkyně Alena Fiantová.
Redakce iDNES.cz se pokusila zjistit, z jakého trestného činu je Kaiser obviněný a proč je stíhaný vazebně. Mluvčí věznice i policisté však věc odmítli blíže komentovat.
„Trestní řád nám nedovoluje poskytovat informace ke konkrétním osobám v souvislosti s trestním řízením,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
Už samotné zahájení Kaiserovy insolvence provázely právní bitvy. Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových dokonce žádal, aby soud někdejšímu dlouholetému šéfovi Votvíráku schválené oddlužení zrušil.
„Dlužník Kaiser v insolvenčním návrhu, který podal na svoji osobu, neuvedl pravdivě všechny své věřitele a dluhy, o kterých musel vědět. Lze tak předpokládat, že oddlužením sledoval nepoctivý záměr,“ píše se mimo jiné v jednom z dokumentů v insolvenčním rejstříku.
Dluží i Kaiserova žena
Insolvenci přitom čelí od loňska i Kaiserova manželka Jana, která byla hlavní organizátorkou posledního ročníku Votvíráku. Její společnost Svět kultury má pohledávky za více než 26 milionů korun. Jde mimo jiné o 2,4 milionu korun za pronájem elektrických generátorů od společnosti Rental, 1,6 milionu korun za potraviny, které na loňský Votvírák dodala firma JIP východočeská nebo více než milion korun za pivní sety od firmy Maximum Services.
„Pošlete mi otázky e-mailem; musím si rozmyslet odpovědi,“ řekla v prosinci iDNES.cz Jana Kaiserová, nicméně následně přestala reagovat na telefonáty i SMS.
Budoucnost Votvíráku
Loňský Votvírák organizátoři zrušili pouhé dva týdny před jeho konáním a slíbili, že ho přesouvají na letošní červen, přičemž vstupenky zůstávají v platnosti.
Zda a kde se vyhlášený multižánrový hudební festival, který například v roce 2016 navštívilo zhruba 80 tisíc lidí, bude konat, zůstává nejasné. Podle informací iDNES.cz Kaiserová údajně jednala o prodeji značky Votvírák jiné společnosti.
Nejasná situace kolem konání festivalu znepokojila především návštěvníky, z nichž mnozí si lístky pořídili už před rokem.
„S partou jsme si koupili vstupenku na všechny dny včetně stanového městečka, za které jsme dali dohromady přes 10 tisíc korun. Už ani nedoufáme, že Votvírák letos proběhne, takže jsme se snažili lístky přes internet prodat. Nabízíme je hluboko pod nákupní cenou, nikdo se ale neozval. Vlastně se ani nedivím,“ kritizovala přístup organizátorů Tamara Čechová.
