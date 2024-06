Naposledy byla z Prahy sedmina všech hlasů, k volbám chodí hlavně ti vzdělanější

Volby do Evropského parlamentu 2024 ● Volby do Evropského parlamentu se uskuteční tento pátek a sobotu. Volební místnosti budou otevřeny první den od 14 do 22 hodin a druhý den od 8 do 14 hodin.

● Na hlasovacích lístcích, které každý dostal do poštovní schránky, ale obdrží je i přímo u uren, mohou lidé zakroužkovat a dát tak preferenční hlas pouze dvěma vybraným kandidátům.

● Oproti jiným volbám budou výsledky známé až v neděli. V některých zemích EU jsou volební místnosti otevřené celý víkend. Nejdéle hlasuje Itálie. Český statistický úřad je zveřejní ve 23.00.

● V Praze 7 se spolu s volbami uskuteční hlasování o cenách parkování v placených zónách. Nyní se připravuje parkovací reforma, která dá městským částem šanci si část ceny určit.