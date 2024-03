Minerálku bez bublinek už lidé nechtějí, říká šéf výrobního závodu Poděbradky

Vzpomenete si na počátky výroby pár let po sametové revoluci?

Začínali jsme tehdy se dvěma linkami, kde se plnily skleněné láhve. Postupně se Poděbradka vypracovala na lídra trhu s ochucenými minerálními vodami, až došlo k její fúzi se společností Mattoni 1873. Díky ní získal závod velkou podporu silného hráče na trhu, která nám přinesla nové možnosti a nesčetné výhody korporace. Mattoni má po celé Evropě jedenáct závodů a každý z nich má své silné stránky, které mohou ty ostatní aplikovat do svých provozů. Dalším významným krokem byla instalace a spuštění linky na výrobu sirupů a to samé se dá říci o zahájení stáčení naší Poctivé limonády do sudů.

Jak pestrý sortiment nyní závod na okraji lázeňského města produkuje?

Takovou naší „princezničkou“, kterou si hýčkáme, je přírodní minerálka. Jak tady všichni říkáme, Poděbradka je voda, do které si doslova „kousnete“. Má svoji originální a nezaměnitelnou chuť a zároveň je skvělým nosičem aroma. Vyrábíme perlivou a jemně perlivou. Tu bez bublinek jsme tady dříve také stáčeli, ale nebyl o ni takový zájem, takže jsme od ní upustili. Další nosnou kategorií jsou ochucené minerální vody. Ty už v současné době tvoří 99,5 procenta všech nápojů vyráběných v našem poděbradském závodu.

Kolik děláte příchutí?

Máme přibližně čtyřicet druhů a pětadvacet příchutí. Nejoblíbenější je dlouhodobě citron. Chceme – i když třeba měníme dodavatele aroma – aby lidé stále poznávali její chuť, jako když ji pili před dvaceti lety. Mnozí si jistě pamatují tu etiketu na skleněných lahvích s cílovým praporkem, který až vyvolává nostalgii (úsměv). Na výsostném postavení citronové příchutě se v příštích letech nic nezmění, je to zkrátka dané geograficky. Ročně obměňujeme dvě nové příchutě. Kromě prodeje se snažíme v naší vývojové laboratoři hledat nové způsoby, jak dosáhnout potřebné zajímavé chuti.

Jaké jsou naopak ty nejméně tradiční?

Třeba různé zahradní a lesní plody, švestky, granátové jablko či jablečný mošt. Dalším segmentem jsou pak zmíněné sirupy, které prodáváme pod označením Dobrý sirup. Těch vyrábíme již sedm druhů. A zapomenout samozřejmě nesmím na sycené Poctivé limonády, kterých už máme rovněž sedm; od citronády přes kolovou a vínovou až třeba po chmelovou.

Trendem posledních let jsou slazené nápoje bez cukru s označením zero…

Určitě, poptávka po nich se stále zvyšuje, a té se i v našem závodě snažíme přizpůsobit. Proto vedle tradičních ochucených variant s cukrem nabízíme i alternativy, aby si každý spotřebitel mohl vybrat. Jednou z našich nejúspěšnějších ochucených vod bez cukru je ProLinie citron. V současné době si většina lidí hlídá kalorie a zdravý životní styl a logicky přitom hledí i na to, co pijí. Proto nahrazují cukr umělými sladily jako třeba acesulfamem či aspartamem, které používáme i my v „bezcukerné“ Poděbradce.

Jak složité je v dnešní konkurenční době přesvědčit zákazníka, že právě vaše výrobky jsou pro ně ideální?

Neustále hledáme nové cesty, jak je zaujmout něčím originálním. Řídíme se přitom vyzkoušenými vzorci. Teď mě neberte úplně za slovo, ale třeba když v Beneluxu, který je v našem segmentu často určujícím regionem, přijdou s novým druhem či příchutí nápoje, tak bude nejspíš za dva roky úspěšný i u nás.

Jan Běhounek ● Narodil se v roce 1966 v Praze, kde stále žije.

● Vystudoval obor Pivovarnictví na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

● V nápojovém průmyslu se pohybuje už více než 30 let.

● Je ženatý a má dva syny. Jeden z nich, Matěj Běhounek, reprezentuje ČR v bobovém sportu, kde je pilotem dvojbobu i čtyřbobu.

● Ve volném čase rád sportuje; má rád zejména vysokohorskou turistiku a jízdu na kole.

Stalo se vám někdy, že jste s nějakou přísadou „šlápli vedle“?

Takové situace snad nehrozí. Vždy si totiž před zavedením nového nápoje uděláme detailní výzkum, abychom takovým omylům předešli. Vše nejprve diskutujeme třeba s dodavateli aroma, kteří o nastupujících trendech dobře vědí. Jejich objevování je v mnoha firmách hotová alchymie. Jedna z nich dokonce poslala zaměstnance, kteří nad pralesem rozhodili sítě, a pak sbírali všechny plody a porovnávali jejich chutě, zda by se daly použít do nápojů. Zní to jako pohádka, ale je to opravdu tak (úsměv). Ale jistě, nikdo není neomylný. V Poděbradce jsme třeba kdysi stáčeli mléčné shaky, od čehož jsme brzy upustili.

Jak jste se vyrovnávali s enormním zdražením energií?

Růst cen elektřiny a plynu jsme pochopitelně pocítili a museli na něj reagovat. Během loňského roku jsme proto na jeho začátku a pak v červenci naše výrobky mírně zdražili. Kromě toho nás zasáhlo zvýšení cen PET lahví nebo cukru, který je zásadní pro výrobu sirupů. Ovlivňují nás ovšem i lokální faktory. Třeba když vypuknou v Jižní Americe tropické deště a je krátkodobý nedostatek ovoce, tak najednou „vyskočí“ cena pomerančového koncentrátu klidně o tři sta procent.

Jak se dotklo závodu přesunutí nealkoholických nápojů do zvýšené sazby DPH 21 procent, které začalo platit od ledna?

Jako jiné firmy v segmentu jsme nepochopili, proč se tato sazba týká i neochucených a kojeneckých vod. Přišlo nám to nelogické a nefér. Jestli však bude mít vyšší DPH vliv na prodeje našich nápojů, je předběžné hodnotit. Za první dva měsíce se zatím odbyt v porovnání s loňským rokem výrazně neliší. Možná k tomu přispívá i teplé počasí během letošní zimy. Může se to zdát zanedbatelné, ale také tyto faktory se projevují na prodeji našich nápojů.

Plánujete letos nějaké investice do modernizace závodu?

Velkou výzvou je pro nás udržitelný rozvoj a s tím spojené energetické úspory. Výrazné výdaje máme třeba za vysokotlakový vzduch na foukání lahví. Chceme si proto pořídit kompresor, který bude mít o pětinu nižší spotřebu než ten současný.

Nedávno vznikl v sousedství závodu přírodní areál s květnou loukou, tůněmi a sadem. Stojí za ním společnost Mattoni?

Ano, společně s Českým svazem ochránců přírody chceme do několika lokalit v zemi, kde sídlí naše závody, vrátit druhovou rozmanitost, například ohrožené motýly. Cílem korporátu je být co nejvíce uhlíkově neutrální, nebo ještě lépe – být uhlíkově pozitivní. V okolí našich závodů máme proto vytyčené ekosystémy, kde se maximálně snažíme podporovat biodiverzitu.