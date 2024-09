Vltavská filharmonie bude oproti původní studii mohutnější, přibude zeleně

Hlavní město by mohlo vybudovat Vltavskou filharmonii ve své režii. Současný odhad nákladů projektanti předpokládají ve výši 11,65 miliardy korun. „Tato stavba posílí atraktivitu Prahy. Ať to dopadne jakkoli, tahle investice by se Praze vyplatila,“ řekl k tomu Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch.

Vltavská filharmonie aspiruje na to, stát se novou pražskou dominantou. Na podzim příští rok chtějí projektanti začít jednat o stavebním povolení, o dva roky později v ideálním případně začne stavba. První návštěvníky novostavba v takovém případě přivítá v roce 2033. Půjde ale o mnohem více, než jen místo pro koncerty, ale multifunkční centrum nad Vltavou.

„Končí kreativní fáze, jsme za polovinou projektové dokumentace,“ popsal Martin Krupauer, vedoucí projektového týmu, aktuální situaci projektu. Je tak například jasné, že prostor komplexu narostl oproti původní studii architektů o 13 procent na 477 tisíc kubíků. O asi pětinu vyšší je i užitný prostor. „Ve srovnání s původní vizí přibylo zeleně,“ řekl Martin Krupauer.

Konkrétních rysů nabývají také interiéry. Stěny velkého sálu určeného pro 1800 diváků, ozdobí šumavské dřevo. To připomene mj. splavování dřeva po Vltavě a roli tohoto materiálu v historii výstavby Prahy. Dalšímu prostoru budou dominovat industriální materiály. Sálů bude pět, chybět nebude příslušné zázemí pro umělce.

Domovem se filharmonie stane sídlem České filharmonie a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V budově naleznou hosté také kreativní hub, kavárnu a další prostory.

Budova získá navíc snadný přestup na novou vlakovou zastávku Bubny, která vzniká v režii Správy železnic (SŽ). To umožní cestu do centra Prahy i na Letiště Václava Havla. Se SŽ projektový tým spolupracuje již nyní.

„Novinkou je také varianta možného rozšíření vltavské plavební cesty a jejího využití pro stavbu, podobně jako tomu bylo při rekonstrukci Národního divadla v 70. a 80. letech 20. století,“ uvedl Martin Krupauer.

Architektonickou studii vytvořilo dánské studio Bjarke Ingels Group, které v roce 2022 zvítězilo v soutěži vypsané Prahou.