V Praze vyplula první výletní elektroloď v Evropě, je od české Brazilky

Loď byla vyrobena na míru na vyhlídkové plavby v centru Prahy. „Jejími přednostmi jsou především tichost, lehkost díky použití hliníku, ekologičnost a okouzlující panoramatický výhled z horní paluby, díky proskleným stěnám, ale i z prostor vnitřních,“ uvedl výrobce v tiskové zprávě.



Pohon zajišťují tzv. propulsory s maximálním výkonem 55 kilowattů. Motory se dokážou otáčet o 360 stupňů, čímž má loď dobrou manévrovatelnost. „Tento typ elektrických motorů se používá na luxusních jachtách a námořních lodích jako dokormidlovací zařízení, ale jako hlavní pohon byl použit vůbec poprvé.“



Plavidlo navrhla brazilská architektka Vera Hampl, která má však bohaté české kořeny. Její otec, baletní tanečník Zdeněk Hampl, se v brazilském Sao Paolu seznámil se svou budoucí ženou Věrou Raiserovou, která ve městě vedla taneční školu.

Vera Hampl se však nakonec do země svých rodičů vrátila. „Necelý rok po ukončení vysoké školy jsem se zamilovala do Čecha a přestěhovala se do Prahy,“ řekla. V Česku získala práci a zůstala tu dodnes.