Otužilci ozdobení světélky se ponořili do Vltavy, nabídli nevšední podívanou

Událost se konala v přístavišti Čertovka, odkud otužilci ve tmě osvětlení pouze vlastními světélky a svítícími páskami plavali do koryta Vltavy a zpět. Jejich doplňky tak na hladině vytvořily speciální barevné efekty. Oblíbená akce se konala za účasti asi pěti desítek nadšenců z Prahy i vzdálenějšího okolí

Půl hodiny před startem se Prahou prohnala bouřka, plavce ale neodradila, stejně jako diváky, kteří otužilce sledovali a podporovali z Karlova mostu, tak z okolních břehů na Malé Straně.

„V plánu je vyplavat do Vltavy a pak proti proudu až k prvnímu oblouku Karlova mostu,“ řekl redakci před akcí její zakladatel předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek.

„Poplaveme na místo, kde Čertovka ústí do Vltavy, pak to ohneme doprava, poplaveme nahoru ke Karlovu mostu k prvnímu pilíři, tam otočka a zase stejnou cestou zpátky,“ popsal před trasu Komárek.

Komárek komentoval také na začátek října netradičně teplé počasí. „Před pár lety bylo deset nebo 12, dneska máme 16,3 stupně,“ uvedl k teplotě vody. „Je to taková naše radost, ale úplně otužování to asi dneska nebude,“ komentoval teplotu vody, která je podle něj podzimní nebo spíš ještě letní.

„Přišli jsme si zaplavat a hlavně je tu skvělá společnost. A taky je to zahájení sezony,“ sdělil jeden z účastníků Petr Mrázek, který na akci dorazil se svými přáteli otužilci z Prahy 8. „Je teplíčko, ale je to zahájení, prostě proto, že je říjen. Už to bude jenom lepší a lepší,“ doplnil Mrázek.

„Napadlo mě před lety, že by bylo pěkné si zaplavat ve tmě se světly, poprvé jsem to nazval Otužilecké Las Vegas, konala se v Braníku,“ řekl Komárek, jak došlo akce Osvícení Otužilci začala. Kvůli menšímu množství diváků se akce následně přesunula do centra Prahy.

Minulá akce pořádaná otužileckou unií, lednové tříkrálové plavání, přilákala asi čtyřicítku nadšenců. Ti do vody skákali z lodí a plavali do přístaviště u Muzea Karlova mostu. Konat se bude podle Komárka i 6. ledna příští rok.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejznámější je Memoriál Alfreda Nikodéma, který se plave v Praze o druhém svátku vánočním. Podobné akce se na přelomu roku konají i v dalších městech.

Mimo organizace akcí se Česká otužilecká unie zabývá i sdružováním otužilců a propagací otužování.