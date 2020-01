Znovu, lépe, nebo zpátky ohňostroj, diskutují Pražané o videomappingu

Ohlasy na videomapping Stihl jsem obojí a ohňostroj byl určitě efektnější. Na druhou stranu i projekce byla fajn a ukázala, že to jde i šetrněji a méně hlučně. Je třeba myslet i na zvířata a přestat je brát pouze jako věci, které nic nevnímají. Navíc možnost opakování je výhodou. Za mě dobrý nápad.

Já za sebe mohu říct, že jsem byl jako Pražák dojatý a videomapping mne celkem bavil jako podívaná. Zároveň se mi zamlouvá ta motivace ekologií, ale zároveň musím přiznat, že téma videa mi přišlo na můj vkus poněkud příliš pragocentrické, jako by Praha byla samostatná kapitola.

Chápu důvody, proč jste chtěli videomapping, ale nemohl být alespoň hezký? Nejdřív musíme diváky vychovat, že tedy takhle je to správně, protože zvířátka, a pak klišé na téma "děti jsou budoucnost". V čem to bylo novoroční? Nebylo to slavnostní, být to na Signalu, tak je to podprůměr.

Dětské obrázky jsou ok, ale umělecké ztvárnění celkové projekce stálo za prd. Čekal jsem nějaký nápad v příběhu nebo tak něco, ale tohle bylo jen promítání "efektu" na barák. Korunu tomu nasadil i naivně zpracovaný voiceover. Pro mě to je zklamání a je vidět, že nestačí mít jen techniku a trochu rozpohybovat obrázky. Příště je potřeba zadání a požadavek na projekci lépe zpracovat. Nejlepší by bylo spolupracovat s nějakým divadelním režisérem.

Prosím během tohoto roku najděte na magistrátu nějaké řešení, aby se o příštím silvestru centrum Prahy, a nejen centrum, opět nezměnilo v bojovou zónu. Proti tomu, co se odehrává po téměř celou silvestrovskou noc, je patnáctiminutový profi ohňostroj odpálený odborně z vhodně vybraného místa v podstatě neškodný a jeho zrušením se to nekontrolované šílenství, co se odehrává třeba na Václavském náměstí, opravdu nevykompenzuje.

Je zajímavé, že si někdo mysli, že po zrušení ohňostroje oficiálního se pořádalo třeba dvakrát nebo pětkrát více soukromých ohňostrojů. Tady ti experti, co tuto velkou myšlenku hlásají, to počítali? Se stejnou logikou by dříve téměř žádné soukromé ohňostroje nebyly. Pravda je však jiná, každý rok jich bylo více a více, přestože se oficiální ohňostroj konal. Díky za videomapping. Změna je život!

Bylo to o ničem pokud to mělo byt myšleno jako náhrada ohňostroje. Byl jsem teď o Vánocích v Německu a tohle v menším provedení se tam každý večer promítalo na budovu radnice. Za dva miliony jste mohli raději podpořit ty zraněné labutě (čtěte Labutě vyděšené petardami v Praze narážely do trolejí i mostů). Zdroj: diskuse na facebookovém profilu primátora Hřiba, redakčně kráceno