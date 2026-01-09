Zvířata v nouzi. Pod srnkou se prolomil led, podchlazená labuť potřebovala zahřát

  12:10,  aktualizováno  12:10
Hned dvě zvířata se ocitla v mrazivém počasí v nouzi a potřebovala pomoc. Hasiči v Neratovicích zasahovali u srnky, která se propadla skrze ledovou plochu. V druhém případě lidé pomáhali podchlazené labuti, již bylo nutné rychle zahřát.

Na síti Facebook se objevila dvě videa zachycující zásahy u zvířat v ohrožení. Na prvním z nich je vidět zásah hasičů u srnky na řece Labi ve městě Neratovice.

Sněžení v Česku: pásmo se přesouvá na východ. Dálnice zastavily nehody

Zvíře se ocitlo v ledové vodě a nebylo schopné se dostat samo do bezpečí.

Na místo vyrazili hasiči, kteří srnku dostali zpět na pevný břeh. Zásah se obešel bez jejího zranění a po zkontrolování a zahřátí ji vypustili zpět do volné přírody.

Druhé video zachycuje neobvyklou situaci s labutí, která trpěla podchlazením. Lidé ji proto naložili do svého auta a pomocí vyhřívaných sedadel ji následně zahřáli. Labuť je nyní v péči záchranné stanice Huslík.

Autor: