VIDEO: Hasiči nacvičovali záchranu zraněného ze stometrové chladící věže

„Elektrárna nemá vlastní podnikové hasiče. Máme proto uzavřenou smlouvu s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Podobné akce se v elektrárně konají alespoň jednou ročně,“ uvedla Eva Maříková, manažerka komunikace skupiny Sev.en Energy, do níž elektrárna spadá.

Podnik je producentem tepla a teplé vody pro více než 20 tisíc kladenských domácností a veřejných objektů v největším středočeském městě, tedy například škol, oblastní nemocnice či domova pro seniory.

„Záchrana zraněné osoby, představované devadesát kilogramů vážící figurínou, z přibližně padesátimetrové výšky, je náročná. Jedná se o místo, kam se nemohou dostat letečtí záchranáři, proto lezci museli simulovat záchranu pomocí lanové techniky,“ popsal akci Martin Vondra, ředitel kladenského územního odboru středočeských hasičů.

Lezecké skupiny hasičů působí v rámci celého Středočeského kraje. Jsou nasazovány při různých záchranných akcích ve výškách, ale i hloubkách.

Kladenská hasičská stanice letos slavila padesát let své existence a zdejší lezecká skupina dvacáté výročí založení. „Být jejím členem vyžaduje mít určité předpoklady. Samozřejmě je zásadní nebát se výšky. Ale ani hloubky nebo uzavřených prostor. Vzpomínám si na případ, kdy lezci zachraňovali na Rakovnicku dvě malé děti ve věku tří a pěti let, které spadly do téměř dvacetimetrové studny. Lezci stejně jako ostatní hasiči vyjíždějí k různým událostem, tedy požárům, dopravním nehodám nebo technickým zásahům,“ poznamenal ředitel Martin Vondra.

Cvičení podle něj splnilo své cíle. „Záchrana osoby z chladicí věže je náročná nejen z hlediska zajištění bezpečnosti zraněného, ale i hasičů,“ sdělil závěrem velitel zásahu Pavel Novák.

Mimo záchranu člověka z chladírenské věže hasiči v pondělí likvidovali fiktivní požár prodejního stánku na nádvoří hradu Karlštejn, který se rozšířil na střechu přilehlé budovy purkrabství. V dohledné době hasiče čeká třeba cvičení v prostorách vinařické věznice nedaleko Kladna.