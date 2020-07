Praha začne v srpnu osazovat úsporné lampy, některé budou i dobíjet auta

Do roku 2030 má podle odhadů jezdit v Praze a jejím okolí až 100 tisíc automobilů na elektrický pohon. Nabíjecích stanic je v metropoli ale zatím jen kolem 300. Vedení města proto už od loňského roku plánuje, že část nabíječek pro elektromobily vybuduje v lampách veřejného osvětlení.



Do konce srpna město připraví na instalaci nabíječek prvních čtyřicet lamp na Vinohradech. V průběhu roku by pak mělo přibýt dalších pět lokalit, mezi nimi je například Skalka nebo Lhotka. O tom, kdo bude nakonec samotné nabíječky provozovat, zatím magistrát nerozhodl. Začít instalovat by se však mohly už na podzim.

„Do konce srpna bychom měli mít dokončenou technickou část. Teď řešíme, kdo bude nabíječky osazovat, jestli to necháme soukromému sektoru, nebo si je bude zčásti provozovat město samo,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).

V případě, že se magistrát rozhodne přenechat provoz nabíječek na lampách soukromníkům, vyhlásí na provozovatele veřejnou soutěž. „Další možností je, že nabíječky budou města a městská společnost Operátor ICT by je provozovala třeba prostřednictvím Lítačky. Třetí možností je společný podnik města a zkušeného provozovatele,“ popisuje předseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek.

Podle něj bude poté, co město na čtyřiceti vybraných lampách připraví infrastrukturu, osazení samotnými nabíječkami už jednoduchým krokem. Zásadní pro přípravu lamp na provoz nabíječek je především modernizace elektrických kabelů, jelikož ty staré nezvládnou přivést dostatečný příkon.

Vzhledem k ceně výkopových prací, kdy v centru města vyjde metr výkopu na tři tisíce korun, bude Praha spolupracovat se společností PREdistribuce tak, aby se staré kabely měnily za nové ve chvíli, kdy musí v místě kopat PRE v rámci povinné obnovy sítě. Město tak za výkopové práce nebude muset platit.

Postupná výměna kabelů za nové s optickými vlákny a příprava lamp na instalaci nabíječek by do roku 2030 mohla přinést až 4 500 nabíječek v ulicích.

Úsporné šero v parcích

S modernizací sloupů veřejného osvětlení souvisí také další projekt, jehož pilotní fázi chce mít Praha hotovou letos na podzim. Jde o instalaci více než šedesáti chytrých lamp do parků Ladronka a Na Jezerce. Ty budou v noci měnit intenzitu osvětlení podle toho, zda bude park prázdný, nebo v něm zrovna někdo půjde.

Město si od tohoto projektu slibuje snížení světelného smogu a také úsporu elektrické energie. Náklady by byly u chytrých lamp o desítky procent nižší. V současnosti město utratí za svícení lampami ročně 80 milionů korun.

Nové štítky na lampách obsahují QR kód Magistrát začal od června postupně připevňovat na lampy veřejného osvětlení nové štítky nejen s jejím číslem, ale také s QR kódem. Ten má lidem usnadnit nahlašování poruch a zároveň poskytnout o konkrétní lampě detailní informace. Do konce roku bude nových štítků minimálně tisícovka.

Město v souvislosti s novými štítky spustilo v červnu aplikaci Praha svítí. Pokud lidé narazí na rozbitou lampu, nemusí už muset volat na dispečink. Stačí, když mobilním telefonem naskenují QR kód, který je navede na formulář o poruše.

V Praze je asi 135 tisíc lamp, které jsou průměrně od sebe vzdálené 12 až 18 metrů.

„Před rokem se s ohlášením tohoto záměru strhla poněkud nešťastná debata, kdy se lidé obávali toho, že bude v parcích naprostá tma. Tak to není. My budeme pouze snižovat intenzitu osvětlení,“ vysvětluje Jílek.

V parcích by byly v pohotovostním režimu lampy ztlumené o čtyřicet procent. V případě, že by čidlo zaznamenalo pohyb, rozsvítily by se normálně. Kromě snížení intenzity budou ale lampy schopné se také více rozsvítit. Ledková svítidla totiž fungují v běžném režimu na osmdesát procent svého výkonu.

„Když by se v parku například ztratilo dítě, nebo by došlo k nějakému jinému bezpečnostnímu incidentu a policie by nás požádala, budeme schopni intenzitu zvýšit o dvacet procent,“ říká Jílek.

V rámci pilotního projektu chce město změřit úspory a otestovat reakce lidí. „Další rozvoj by se týkal hlavně parků, kde za tmy bývá minimální provoz. Budeme je vytipovávat spolu s městskými částmi,“ uvádí Chabr.

Pokud se pilotní projekt osvědčí, je možné, že se lampy s proměnlivým osvětlením začnou instalovat i do ulic. „Všechny pražské komunikace budeme kategorizovat do tříd, abychom legislativně umožnili proměnlivé osvětlení. Na komunikacích s vozidly by mohly být lampy nastavené třeba pro slabý a silný provoz s tím, že pokles intenzity při slabém provozu by mohl být kolem dvaceti procent,“ popisuje Jílek.

Projekty modernizace lamp spadají do nové koncepce veřejného osvětlení, jejíž první část nyní společnost Technologie hlavního města Prahy dokončila. Podle radního Chabra se v minulosti veřejné osvětlení opomíjelo a síť pražských lamp je proto zanedbaná.