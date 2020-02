Velkou Chuchli rozdělil spor o nadjezd železnice, místo něj má být podjezd

Naši zastupitelé jdou proti našim zájmům, hlásají někteří občané Velké Chuchle a sepsali petici. Nelíbí se jim, že radnice se staví proti projektu nadjezdu železnice, i když přejezd se závorami na křižovatce ulic Starochuchelská a Radotínská způsobuje komplikace.

„Podporuji nadjezd stejně jako zhruba 300 lidí, kteří také podepsali petici – to jsou nepochybně z velké části také voliči současného vedení městské části,“ vysvětluje člen petičního výboru Jan Hoření.



Starostka Velké Chuchle Lenka Felix (nez.) ale tvrdí, že projekt nadjezdu je nerealizovatelný kvůli tomu, že se proti němu odvolalo necelých dvacet sousedů projektované dopravní stavby. Radnice proto preferuje podjezd a jedná kvůli tomu i s ministerstvem dopravy.

„Bedlivě sledujeme vývoj procesu územního řízení na odstranění železničního přejezdu ve Velké Chuchli, který má na starosti Správa železnic a vyhodnocujeme připomínky,“ vysvětluje mluvčí resortu František Jemelka.

S některými výroky zaměstnanců Správy železnic, která projekt řeší, není spokojena minimálně část vedení Velké Chuchle. „Máme platné usnesení, které je o podjezdu, ale Správa železnic tvrdí, že jsme se nedokázali dohodnout. To je nesmysl,“ vysvětluje místostarosta Martin Melichar (Hnutí pro Prahu).

Podle něj je pro variantu podjezdu devadesát procent lidí, kteří bydlí poblíž případného nadjezdu.



Zastánci petice ale tvrdí, že projekt podjezdu je dvojnásobně dražší, jeho uskutečnění by trvalo déle, a tím by se prodloužila doba, kdy zůstane v Chuchli neutěšená dopravní situace kvůli křížení vlaku se silnicí.

„Úrovňový přejezd je nebezpečný, často dochází k ohrožení bezpečnosti vozidel i chodců,“ vysvětluje petice. Navíc Velká Chuchle je v záplavové oblasti, takže podjezd by případná velká voda ohrozila.

Odvolání proti projektu nadjezdu má nyní na stole Praha 16, jejíž stavební úřad má ve své působnosti i Velkou Chuchli. Celou záležitost chtějí úředníci v dohledné době předat nadřízenému stavebnímu odboru na magistrátu. „Kolegyně ještě čeká na doplnění některých námitek. Podle mě tam běží ještě některé lhůty, na které se čeká před předáním spisu,“ vysvětluje vedoucí stavebního odboru Prahy 16 Lenka Böhmová.

Objížďka Strakonické

Železniční přejezd není komplikací jen pro místní, městskou částí cestují motoristé směřující do centra za prací z Radotína, Černošic či dalších přilehlých obcí. Cesta Radotínskou a Mezichuchelskou ulicí je pro ně často přijatelnější než čtyřproudou Stakonickou, která bývá během ranní dopravní špičky beznadějně ucpaná.

„Na Strakonické, v uzlech Dostihová–Výpadová a Dostihová–Mezichuchelská, máme v každém směru spočítáno necelých 49 tisíc osobních automobilů v každém směru denně a celkem 52 tisíc všech vozidel,“ vysvětluje pro MF DNES mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Absence mimoúrovňového křížení železnice ale objízdnou trasu zatíží. Při ranní dopravní špičce cestou do centra a při zavřených závorách řidiče mířící do centra blokují motoristé, kteří chtějí odbočit do Starochuchelské.

Plynulost dopravy zpomaluje také fakt, že ti, kteří naopak přijíždějí ze Starochuchelské, mají přednost, i když řidičů ze směru Radotínské je více. Pokud je křižovatka poblíž železničního přejezdu, musí mít směr přijíždějící od přejezdu přednost.

Za neúnosnou považuje současnou situaci i bývalý šéf BESIP. „Křižovatka je v zatáčce, zavřené závory blokují auta přijíždějící ze tří stran a vzniklé kolony navíc blokují také auta, která na přejezd vůbec nemíří,“ vysvětluje Roman Budský z Platformy vize 0.

Se současnou dopravní situací v dohledné době navíc zamíchá plánovaný přesun nádraží Praha – Velká Chuchle blíž k přejezdu. Tento záměr je motivovaný hlavně tím, aby vlaky zastavovaly v místě, které je lépe dostupné pro většinu obyvatel městské části. Závory ale budou muset být pravděpodobně zavřené i v momentě, kdy budou příměstské vlaky stát ve stanici.

„Po přesunu železniční stanice Velká Chuchle blíž směrem k přejezdu hrozí, že průjezdnost závor bude ještě horší. Ve špičce bude přejezd uzavřen až 56 minut z hodiny,“ vysvětluje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Praha se ale podle něj jednoznačně nepřiklání k variantě podjezdu ani nadjezdu.