Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů, jako byli Mozart, Vivaldi, Bach nebo Dvořák.
Soubor Parnas Ensemble
Soubor Parnas Ensemble | foto: Ticketportal

Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí začínají letos už 3. prosince 2025. Vystoupí na nich mezinárodně uznávaný soubor Parnas Ensemble, který se specializuje na klasickou hudbu i populární světové melodie. Na co se můžete těšit na Vánočních gala koncertech v sídle HAMU?

Program Vánočních gala koncertů v Lichtenštejnském paláci

Komorní soubor Parnas Ensemble uvede nejznámější skladby hudebních velikánů. Zazní například výběr z Vivaldiho Čtvera ročních období, Smetanova Vltava nebo Schubertovo Ave Maria.

Program koncertů:
• A. Vivaldi: Čtvero ročních dob (výběr)
• G. Bizet: Suita z opery Carmen
• C. Debussy: Clair de lune
• M. Ravel: Boléro
• B. Smetana: Vltava
• J. Strauss: Pizzicato Polka
• W. A. Mozart: Malá noční hudba
• F. Schubert: Ave Maria
• J. S. Bach: Air
• P. I. Čajkovskij: Valčík květin z baletu Louskáček
• A. Dvořák: Largo ze symfonie „Z Nového světa“
• A. Dvořák: Slovanský tanec

Kde a za kolik seženete vstupenky?

Vstupenky jsou rozdělené do tří skupin. VIP zóna zahrnuje 1. až 6. řadu, kategorie A 7. až 12. řadu a kategorie B 13. až 18. řadu.

Ceny začínají na 800 korunách, do VIP zóny stojí 1 200 korun. Koupit je můžete jednoduše přes Ticketportal. Velký zájem se dá čekat zejména o koncerty o vánočních svátcích, s koupí lístků na toto období proto neváhejte.

Lichtenštejnský palác

  • Lichtenštejnský palác na Malostranském náměstí využívá jako své sídlo Akademie múzických umění (AMU), zejména její Hudební a taneční fakulta (HAMU).
  • Najdete ho na adrese Malostranské náměstí 258/13. Nejbližší tramvajovou stanicí je Malostranské náměstí, nejbližší zastávkou metra pak Malostranská.
  • Jiný palác, který nese také název Lichtenštejnský, leží na Kampě v ulici U Sovových mlýnů. Jde o zcela jinou budovu, která spadá pod Úřad vlády.

Malostranské náměstí

Kdy se konají Vánoční gala koncerty?

Vánoční gala koncerty začínají ve středu 3. prosince 2025 a pokračují napříč adventem, vánočními svátky i přes přelom roku. Poslední koncert se koná v neděli 4. ledna 2026. Všechny koncerty začínají v 17 hodin.

Termíny Vánočních gala koncertů
Středa 3. prosince 2025Čtvrtek 4. prosince 2025
Sobota 6. prosince 2025Neděle 7. prosince 2025
Pátek 12. prosince 2025Sobota 13. prosince 2025
Neděle 14. prosince 2025Sobota 20. prosince 2025
Neděle 21. prosince 2025Čtvrtek 25. prosince 2025
Pátek 26. prosince 2025Sobota 27. prosince 2025
Neděle 28. prosince 2025Pondělí 29. prosince 2025
Úterý 30. prosince 2025Středa 31. prosince 2025
Čtvrtek 1. ledna 2026Pátek 2. ledna 2026
Sobota 3. ledna 2026Neděle 4. ledna 2026
