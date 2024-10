U muzea za osm minut. Praha na Václaváku vztyčila první směrový obelisk

Informační panel v Jindřišské ulici má pomoci navést chodce k významným bodům v jeho blízkosti. Vzdálenost od obelisku k uvedeným lokacím je na mapě vyjádřená v jednotkách minut chůze. Praha si od nového informačního systému slibuje zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti informací pro obyvatele i návštěvníky.

Pod příspěvkem Pražské integrované dopravy (PID), která o zasazení prvního obelisku informovala na Facebooku, si jeho vzhled i funkce vysloužily spíše negativní dojmy. „Takhle natočený plán mě na první pohled spíš zmátl. Možná část turistů to pochopí, ale kdo se nějakou dobu pohybuje v Praze i mimo ni, automaticky hledá sever nahoře a má zafixováno, jak vypadá Praha na mapě,“ okomentoval otočenou mapku uživatel Pavel.

Jiní byli rozčarovaní z udání vzdálenosti v minutách a ne kilometrech. „Nějaké logické vysvětlení, proč jsou vzdálenosti v jednotkách času? Chodí snad všichni stejně rychle?“ ptal se pod příspěvkem uživatel Michal.

Na to PID reagovala tak, že časový údaj je pro většinu lidí snáze představitelný a preferenci času nad vzdáleností v metrech potvrdil i uživatelský průzkum.

Další negativní komentáře směřovaly k barvě obelisku, která je černá. Ta však celkově dominuje vizuálu nového systému. „Velmi podobný styl má celosvětově oceňovaný systém v Londýně, který kombinuje decentní zasazení do veřejného prostoru s výraznými a čitelnými hlavními prvky v podobě map,“ hájila se pod kritikou PID.

Ta má dále v plánu v příštím vytvořit roce pěší trasu, která povede z Václavského náměstí až na pražské výstaviště. Chodcům tak v budoucnu pro lepší orientaci poslouží totemy, obelisky, směrovky pro pěší, nová grafika tabulí v metru a na zastávkách hromadné dopravy. Nová podoba systému má za úkol postupně vytlačit původní systém, který Praha používá od 70. a 80. let minulého století.

Design byl představen v roce 2022 a má ho na svědomí grafické studio Side2. Pražané se s novým městským orientačním systémem začali setkávat téhož roku poprvé na zastávkách metra Palmovka a Háje.

„Praha má nový, přehledný a uživatelsky přívětivý celoměstský orientační a navigační systém. Chci, aby každý vždy snadno nalezl informace o své cestě a zbytečně nebloudil. To se třeba děje při hledání správného východu z metra na komplikovaných přestupních bodech, zastávkách navazujících spojů i při chůzi městem,“ uvedl při jeho představení v roce 2022 někdejší náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Jeho nástupce a současný náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) se v minulosti o novém sytému vyjádřil tak, že není v úmyslu všechny současné prvky vyměnit najednou. „Naopak budeme preferovat jejich postupné nasazení tam, kde plánujeme rekonstrukce, nebo když původní prvky technologicky doslouží,“ vysvětlil.

Nový design budí vášně

Stejně jako v případě obelisku se už dříve snesla kritika na zvolenou barvu i u navigačního systému pražského metra. Původní bílou barvu pozadí vyměnilo grafické studio za černou. Tato změna není podle názoru cestujících příliš šťastná.

„Subjektivně menší písmo, hůře čitelné názvy stanic, dlouhé názvy roztažené v řádce moc doširoka (například u Nemocnice Motol), stanice splývají s čarou, označení pro invalidy z dálky větší než metr nečitelné. Starý přečtu i ze sedačky, nový už ne,“ uvedl své poznatky tehdy uživatel Jarda.

Podle Tomáše Machka ze studia Side2, které novou grafiku pro PID připravilo, je možné, že kritika na sociálních sítích je spojená s nedostatečnou odbornou znalostí a prostředím, které sociální sítě vytváří. Podotkl, že design v soutěži hodnotila komise a autoři ho upravili podle požadavků, které se během testování už stačily objevit.

Studio se podle něj snažilo o inkluzivní design, který by byl srozumitelný pro všechny, například i cestující se zrakovou vadou. I proto bylo zvolené bílé písmo na tmavém pozadí. „Je to celkem běžné a osvědčené,“ vysvětlil Machek použití tmavého podkladu s tím, že je to běžná praxe i v zahraničí.