V pražských Letňanech havaroval autobus, řidič patrně zkolaboval. Na místě jsou zranění

  14:54,  aktualizováno  15:24
Pražské záchranné složky zasahují u nehody autobusu v pražských Letňanech. Řidič při jízdě pravděpodobně zkolaboval. Zraněných je nejméně sedm lidí. Nehoda omezuje provoz.
Nehoda autobusu v pražských Letňanech (20. ledna 2026)
Nehoda autobusu v pražských Letňanech (20. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala v Tupolevově ulici před 14:30. Autobus naboural do sloupu.

„Na místě jsme ošetřili celkem sedm pacientů, všichni utrpěli převážně lehká poranění – pohmožděniny a úrazy hlavy. Aktuálně jsou pacienti transportováni k dalšímu vyšetření na traumatologické ambulance,“ napsali záchranáři na síti X.

Jejich mluvčí Karel Kirs dříve informoval o šesti zraněných – řidiči a pěti cestujících.

