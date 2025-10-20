Žena v Úvalech bodla manžela nožem do hrudi, policisté ji zadrželi

  10:30,  aktualizováno  11:24
Manželská hádka v Úvalech nedaleko Prahy skončila krvavým zraněním. V neděli večer tam žena napadla svého partnera nožem. Dvaašedesáti letý muž skončil v nemocnici v Praze na Vinohradech. Případ vyšetřuje policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hádka, která vyústila v pobodání, se odehrála v rodinném domě v neděli krátce před desátou hodinou večer, na místě zasahovali policisté i záchranáři.

„V péči jsme měli pacienta se středně těžkým zraněním, bodnou ranou na hrudi. Muže jsme po ošetření převezli do FNKV,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí zdravotnické záchranné služby středočeského kraje Monika Nováková.

Policie případ dále prošetřuje. „Žena, která je ročník 1965, byla na místě zadržena,“ uvedl mluvčí policie Pavel Truxa.

Žena je podezřelá z pokusu o těžké ublížení na zdraví.

